Çinli iş adamı Maraş dondurmasını tattı, 3 bin şube müjdesi verdi

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarından Ronghua Group Yönetim Kurulu Başkanı Jiancheng Wang’ı konuk etti. Mado’nun üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Çinli iş adamı Wang ileri teknoloji ile geleneksel ürünlerin üretimine hayran kaldı. İlk etapta Çin Halk Cumhuriyeti'nde bin şube açmayı düşünen Çinli iş adamı, dondurmayı tattıktan sonra şube sayısının 2-3 bin hatta daha fazla olabileceğini de söyledi.

'ÖNCE ÇİN SONRA ASYA'DA BÜYÜYECEĞİZ'

Mado dondurma fabrikasında incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan iş adamı Wang, “Fabrikayı gördüğümde çok şaşırdım. Sonuç itibariyle çok büyük bir teknoloji ile geleneksel ürünleri üretmekte. Dolayısıyla bu teknoloji ve lezzete sahip dondurma ile Türk dondurmasının özdeşleştiği Mado’nun bin şubesini açmayı düşünüyorduk fakat 2-3 bin şube belki de daha fazlasını ülkemizde açmayı mümkün ve olası görüyorum. Dondurmanın içinde çok doğal malzemeler kullanılmış ve çok lezzetli. Yerken büyük keyif alarak yiyorsunuz. Biz Mado ile önce Çin pazarında büyümek istiyoruz. Daha sonra ise Asya pazarında birlikte büyümek istiyoruz” dedi.