FİNANS

Çinli iş adamı Maraş dondurmasını tattı, 3 bin şube müjdesi verdi

KOBİ HABERLERİ  | 07.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurma markaları arasında yer alan Mado, Çin'in Ronghua Group Yönetim Kurulu Başkanı Jiancheng Wang’a ‘Maraş dondurması’nı tanıttı. Dondurmayı tadan Wang, Çin'de 3 bin şube açabileceklerini söyledi.

Çinli iş adamı Maraş dondurmasını tattı, 3 bin şube müjdesi verdi

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarından Ronghua Group Yönetim Kurulu Başkanı Jiancheng Wang’ı konuk etti. Mado’nun üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Çinli iş adamı Wang ileri teknoloji ile geleneksel ürünlerin üretimine hayran kaldı. İlk etapta Çin Halk Cumhuriyeti'nde bin şube açmayı düşünen Çinli iş adamı, dondurmayı tattıktan sonra şube sayısının 2-3 bin hatta daha fazla olabileceğini de söyledi.

'ÖNCE ÇİN SONRA ASYA'DA BÜYÜYECEĞİZ'

Mado dondurma fabrikasında incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan iş adamı Wang, “Fabrikayı gördüğümde çok şaşırdım. Sonuç itibariyle çok büyük bir teknoloji ile geleneksel ürünleri üretmekte. Dolayısıyla bu teknoloji ve lezzete sahip dondurma ile Türk dondurmasının özdeşleştiği Mado’nun bin şubesini açmayı düşünüyorduk fakat 2-3 bin şube belki de daha fazlasını ülkemizde açmayı mümkün ve olası görüyorum. Dondurmanın içinde çok doğal malzemeler kullanılmış ve çok lezzetli. Yerken büyük keyif alarak yiyorsunuz. Biz Mado ile önce Çin pazarında büyümek istiyoruz. Daha sonra ise Asya pazarında birlikte büyümek istiyoruz” dedi.

Yabancı yatırımcıları ve büyükelçileri Kahramanmaraş’a davet ederek hem Kahramanmaraş’ı hem de markasını tanıtan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, “Yaptığımız dondurmaların hepsi keçi sütü ağırlıklı. Meyveler günlük ve serada olmayıp tarlada yetişen mevsiminde aldığımız meyveler. Bu meyveler ile meyveli dondurma yapıyoruz. Dondurma yapımında bir diğer konu ise hammadde. Hammadde çok önemli. Çünkü hammadde ne kadar iyi olursa, ürettiğiniz dondurma o kadar iyi olur. Ustalık da hammadde ile birleşince ortaya dünyayı kendine hayran bırakan Kahramanmaraş dondurması çıkıyor. Biz dördüncü kuşak bir aileden geliyoruz. Osmanlı'dan bu yana bizim kuşak devam ediyor. Aynı zamanda ustalık ve hammadde birleştiği zaman bu gördüğünüz ürün ortaya çıkmakta” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
maraş dondurma mado

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