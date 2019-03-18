Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren Kağan ile Tepedelen, çocuklar için tahta oyuncakları üretmeye başladı. İki girişimci, yaptıkları doğal oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanındaki oyuncak mağazaları ile anaokullarına satıyor.

1 AYDA 4 BİN OYUNCAK ÜRETİYORLAR

cocuk-sevgileri-gecim-kaynagina-donustu_2268_dhaphoto1 Bursa'da yıllarca mobilya sektöründe çalışan ve butik bir oyuncak atölyesi açan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen, amaçlarının oyuncakta dışa bağımlılığı kaldırmak ve ayrıca çocuk sağlığına zarar vermeyen malzemeler kullanmak olduğunu belirtti.

cocuk-sevgileri-gecim-kaynagina-donustu_2268_dhaphoto2 Kağan ve Tepedelen, kereste halinde olan ham ağaçları kendi el emekleri ile yaklaşık 20 işlemden sonra oyuncak haline getiriyor. Bir günde 150 tane oyuncak üretebilen ortaklar ayda 4 bin civarında oyuncak üretiyor. Kağan ve Tepedelen, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına servis edilen oyuncakların siparişlerine yetişemediklerini de belirtti.

TALEP ARTINCA TAHTA OYUNCAKLARA YÖNELDİLER Yaklaşık 35 yıldır mobilya sektöründe çalıştığını söyleyen Levent Kağan, "Teknoloji ilerledikçe, makineler geliştikçe, fabrikalar büyüdükçe bizimkisi el işçiliği olduğu için tahta oyuncağa yönelmeye başladık. Oyuncak işini ilk başta amatör gibi yapıyorduk, ondan sonra talep artınca tamamen ahşap oyuncağa döndük.

cocuk-sevgileri-gecim-kaynagina-donustu_2268_dhaphoto4 Yaptığımız oyuncaklar yüzde yüz doğal, organiktir. Kısacası yolda gördüğünüz oduna tamamen karakter verip oyuncak haline getirebiliyoruz. Amacımız büyüyüp sanayileşmek değil, yine böyle atölye gibi kalıp el işi ile devam ettirmek. Çünkü bu iş büyük otomatik makineler ile yapılıyor ama bizim yaptığımız gibi el emeği yok içinde tamamen eski natürel makineler ile mümkün olduğu kadar el işi olarak yapıyoruz. Yaptığımız oyuncaklar Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Ardahan, Hakkari, Antalya, İzmir, İstanbul olmak üzere her yere gönderiyoruz” diye konuştu.