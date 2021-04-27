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Çukurca'da tarihi değirmende üretilen tahininin ünü sınırları aştı

27.04.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce hiç ilaç kullanılmayan topraklarda üretilen susamların tarihi taş değirmende öğütülmesiyle elde edilen tahin, doğallığı ve lezzetiyle ilgi görüyor.

Çukurca'da tarihi değirmende üretilen tahininin ünü sınırları aştı

Ilıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin de yetiştiği ilçede, çiftçilere katma değer sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" devam ediyor.

Doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünleri satışa sunan Kaymakamlık, çiftçilerin ilçenin bakir topraklarında daha fazla üretim yapabilmeleri için bazı kalemlere alım garantisi verdi.

Bu ürünlerin başında gelen ve daha önce kent genelinde 2,5 ton civarında olan susamın üretimi de verilen desteğin yanı sıra ekim alanlarının da genişlemesiyle 4 katına çıktı.

400 YILLIK DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR

Çiftçilerin büyük emekle üreterek kaymakamlığa sattığı susam, yıkanarak kabuğundan ayrıldıktan sonra odun ateşiyle ısıtılan fırında özenle kavruluyor.

Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık, suyla çalışan taş değirmene götürülen susam, kadınlar tarafından elendikten sonra öğütülerek tahine dönüştürülüyor.

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Katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretilen ve yörede en çok tüketilen yiyeceklerden olan tahin, paketlendikten sonra "Zap" markasıyla Türkiye'deki birçok ilin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

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"TERÖR YOK, TARIM VE HAYVANCILIK VAR"

Kaymakam Hasan Kurt, uzun yıllar terör nedeniyle tarımsal faaliyet yapılamayan bölgede başarılı operasyonlarla sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde çiftçileri tekrar tarıma teşvik etmek amacıyla proje geliştirdiklerini aktardı.

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İlçede en çok yetiştirilen ürünlerden susamın daha fazla üretilmesini amaçladıklarını belirten Kurt, "Bu ürüne Kaymakamlık olarak alım garantisi veriyoruz. 2018'de yaklaşık 2,5 tonlarla başladığımız susam üretiminde şimdi 10 tonlara yaklaştık.

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Artık vatandaşlarımızın gündeminde terör yok, tarım var, hayvancılık var. Çiftçilerimiz artık daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapabiliyorlar" dedi.

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"Zap" markasını Türkiye'ye ve dünyaya tanıttıklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Bununla bölgemizin tanıtımını sağlayıp çiftçimize destek olmayı amaçlıyoruz.

İran'dan, İsviçre'den, İngiltere'den talep alıyoruz, yakın zamanda da Amerika'ya ürün gönderdik.

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Çukurca tahininin öne çıkmasının sebebi, tamamen atalık tohumdan hiçbir karışım olmadan, doğal yöntemlerle üretilen susamlardan elde edilmesidir. 400 yıllık tarihi olan bir değirmende susamları öğüterek ürettiğimiz bu ürünü vatandaşlarımıza, bölge insanımıza ve tüm dünyaya sunuyoruz.

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AA

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Hakkari Çukurca
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