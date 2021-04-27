Çukurca'da tarihi değirmende üretilen tahininin ünü sınırları aştı

Ilıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin de yetiştiği ilçede, çiftçilere katma değer sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" devam ediyor.

Doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünleri satışa sunan Kaymakamlık, çiftçilerin ilçenin bakir topraklarında daha fazla üretim yapabilmeleri için bazı kalemlere alım garantisi verdi.

Bu ürünlerin başında gelen ve daha önce kent genelinde 2,5 ton civarında olan susamın üretimi de verilen desteğin yanı sıra ekim alanlarının da genişlemesiyle 4 katına çıktı.

400 YILLIK DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR

Çiftçilerin büyük emekle üreterek kaymakamlığa sattığı susam, yıkanarak kabuğundan ayrıldıktan sonra odun ateşiyle ısıtılan fırında özenle kavruluyor.

Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık, suyla çalışan taş değirmene götürülen susam, kadınlar tarafından elendikten sonra öğütülerek tahine dönüştürülüyor.

Katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretilen ve yörede en çok tüketilen yiyeceklerden olan tahin, paketlendikten sonra "Zap" markasıyla Türkiye'deki birçok ilin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.