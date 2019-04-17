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Çukurcalı çiftçi, evinde istiridye mantarı yetiştiriyor

KOBİ HABERLERİ  | 17.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan 1 çocuk babası Mevlan Erol, evinde hobi olarak başladığı istiridye mantarı işini geliştirip, ticarete dönüştürdü

Hasat almaya başlayan Erol, bundan sonra hedefinin Hakkâri’nin mantar ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

Hobi olarak başlamıştı

Bir zamanlar terörle anılan ancak son iki yıldır güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, huzur ortamının sağlandığı Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan Mevlan Erol, ev ortamında istiridye mantarı üretmeye başladı.
İlçe Kaymakamı Temel Ayca'nın ilçede özellikle organik tarıma yönelik proje çalışmaları ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Erol, bundan cesaret alan ilçe halkının yeni fikirler ile yola çıktığını anlattı.

HEDEF: HAKKARİ VE İLÇELERİNİN MANTAR İHTİYACINI KARŞILAMAK

HEDEF: HAKKARİ VE İLÇELERİNİN MANTAR İHTİYACINI KARŞILAMAK
Evindeki kavak ağacı kütüklerinde istiridye mantarı yetiştirdiğini belirten Erol, "Bu işe 2 kavak ağacı kütüğü ile başladım. Daha sonra geliştirip kavak ağacı kütük sayısını 60'a çıkardım. Şu an 60 kavak ağacı kütüğünde istiridye mantarı yetiştiriyorum.
Bunu daha fazla büyütüp bir proje haline getirmek istiyorum. Antalya Korkuteli'nde kardeş projesi kapsamında aldığım eğitim ile bundan yararlandım. Burada aldığım verimli eğitim ile böyle bir üretim yapmayı düşündüm. Kavak ağaçları kütüklerinden yetiştirdiğim bu sayıyı 100'e, daha sonra da bin adede kadar çıkarmayı hedefliyorum.
Hedefim, Hakkari merkez ve ilçelerin mantar ihtiyacını karşılamak. Bu konuda tarımla ilgili projelere büyük önem veren Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'dan destek bekliyorum" dedi. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari istiridye mantarı hasat

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