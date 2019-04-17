Çukurcalı çiftçi, evinde istiridye mantarı yetiştiriyor

Bunu daha fazla büyütüp bir proje haline getirmek istiyorum. Antalya Korkuteli'nde kardeş projesi kapsamında aldığım eğitim ile bundan yararlandım. Burada aldığım verimli eğitim ile böyle bir üretim yapmayı düşündüm. Kavak ağaçları kütüklerinden yetiştirdiğim bu sayıyı 100'e, daha sonra da bin adede kadar çıkarmayı hedefliyorum.