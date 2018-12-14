FİNANS

Demir kesen bıçağa talep patladı

KOBİ HABERLERİ  | 14.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir bıçak ustasının, boy ve el ölçülerine göre kişiye özel ürettiği, jandarma ve polis özel harekatta görevli güvenlik güçlerince de tercih edilen demir kesen bıçaklara gurbetçi vatandaşlar yoğun talepte bulunuyor.

Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta Eski Sanayi'de 36 yıldır baba mesleğini sürdüren İsmail Gölebatmaz'ın tasarladığı ve kendi hazırladığı karışımla çeliği 10 kat daha sert hale getirdiği "demir kesen" bıçaklara, meraklıları yoğun ilgi gösteriyor.

Yurt dışından talep yağıyor! Tanesi 2 bin lira

Makas çeliğinden özel olarak tasarlanan bıçağın demiri, usta tarafından özenle kesildikten sonra kok kömüründen yakılan ocakta 2 bin-2 bin 500 derecede ısıtılıyor. Örste dövülerek inceltilen çeliğe, namlu biçimi veriliyor. İkinci kez ısıtılan bıçağa, Gölebatmaz'ın hazırladığı çeliği sertleştiren karışım dökülüyor. Bıçak son kez ocağa verilerek çelik kısmı hazır hale getiriliyor.
Düzenlemelerden sonra tırnak oyuğu açılan çelik, su verilerek sertleştiriliyor ve daha sonra parlatılıyor. Manda veya geyik boynuzu işlendikten sonra istenilen boyutta kesilerek sap olarak çeliğe takılıyor. Satışa hazır hale getirilen bıçak, önce ustası tarafından çivi kesilerek test ediliyor. Özel harekat polisleri, jandarma özel harekat ve meraklıları tarafından yoğun ilgi gören bıçaklar, Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alıyor.
Özellikle gurbetçiler tarafından son zamanlarda ilgi duyulmaya başlanan bıçaklar, Almanya, Hollanda, İtalya ve İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarına gönderiliyor.
Bıçak ustası Gölebatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el, sebze bıçağı ile kılıç, kama ve hançerin yanı sıra son dönemlerde demir kesen bıçak da ürettiğini söyledi.
Yaklaşık 6 yıldır kendi geliştirdiği karışımla bıçak ürettiğini anlatan Gölebatmaz, "Kendi geliştirdiğim ve güçlendirdiğim karışımı çeliğe katıyorum. Farklı metotlar uyguluyorum, yaklaşık 9 bileşimli bir karışım yapıyorum. Çeliği hazırlıyorum, yoğurma ve dövme yapıyorum daha sonra da ikinci kez dövüyorum ve şeklini alıyor. Karışımı çeliğe döküyorum ve tekrar işlemeye başlıyorum." diye konuştu.

"İsviçre Almanya, İtalya ve Hollanda'ya da gönderdim"

"İsviçre Almanya, İtalya ve Hollanda'ya da gönderdim"
Bu yıl seri olarak demir kesen bıçaktan üretmeye başladığını dile getiren Gölebatmaz, "Bıçakları genelde Türkiye'de sattım ama bu yıl yurt dışında yaşayan gurbetçilere göndermeye başladım. İsviçre'ye sunum için götürüldü, Almanya, İtalya ve Hollanda'ya da gönderdim, yoğun talep var. Özellikle gurbetçiler alıyor ve yurt dışına götürüyor. Türkiye'de de genelde polis ve jandarma özel harekatçılarımız bu bıçağa yoğun talep gösteriyor. Zarar da etsem özel harekatçılarımıza söylediğim fiyatın yarısına veriyorum." ifadelerini kullandı.

Meraklılarının otantik ve doğal saplı bıçak tercih ettiğini aktaran Gölebatmaz, şöyle konuştu:

Meraklılarının otantik ve doğal saplı bıçak tercih ettiğini aktaran Gölebatmaz, şöyle konuştu:
"Sap kısmına genelde geyik boynuzu kullanıyorum, daha doğal uzun ömürlü ve daha mukavemetli olmasını sağlıyor. Demir kesen bıçağın maliyeti yüksek olduğu için bin liradan başlıyor. Bıçağın fiyatı boyutuna göre bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Bıçaklar biraz pahalı olduğu için mutfakta tercih edilmiyor." KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sivas Demir bıçak

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yayladağı lokumu Fransız ve Almanların da ağzını tatlandırıyor

Yayladağı lokumu Fransız ve Almanların da ağzını tatlandırıyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Tazesi 3 lira kurusu 50 lira olan cennet elması kapış kapış satılıyor

Tazesi 3 lira kurusu 50 lira olan cennet elması kapış kapış satılıyor

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

Yumurtası 40 TL, kendisi 2 bin TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Hayallerinin peşinde koşan kadın girişimci, ikinci şubesini açtı

Hayallerinin peşinde koşan kadın girişimci, ikinci şubesini açtı

Kurduğu topraksız tarım sistemiyle yıllık 100 bin TL kazanmayı hedefliyor

150 bin lira harcadı! Para basacak

Yayladağı lokumu Fransız ve Almanların da ağzını tatlandırıyor

Hatay'dan çıkıyor! Fransız ve Almanlar hayran

Hayallerinin peşinden koşup yaban mersini yetiştirmeye başladı

Mühendisliği bırakıp bu işe girdi! Servet kazanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.