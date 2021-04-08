Deve sucuğu resmen İncirliova ile tescillendi

İncirliova Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile hazırlanan kapsamlı dosya hazırlıkları sonrasında alınan onay, Türkiye’de deve ürünlerine yönelik ilk coğrafi işaret tescili olarak kayıtlara geçti.

DEVE SUCUĞU TESCİLLENDİ

İncirliova Belediyesi tarafından ilçe adına yapılan tescil başvurusu; Aydın ve İncirliova’daki birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşunun da destek ve katkılarıyla güncellenerek Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı.

Geleneksel ve modern üretim yöntemlerinin her ikisini de kapsayan tescil onayı ile İncirliova’da kuşaklar boyunca gelişerek bugüne ulaşan benzersiz bir kültürel mirasın yaşatılması, ürünün ulusal düzeydeki değerinin güçlendirilmesi, üretici ve tüketicilerin taklit ve sağlıksız ürünlere karşı korunması hedefleniyor.

BAŞKAN KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Aydın’da coğrafi işaretli ürünlere İncirliova deve sucuğunun da eklenmesinden mutluluk duyduklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Yörük kültürünün de önemli bir parçası olan devenin her şeyi çok yararlı ve şifalı.