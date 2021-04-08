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Deve sucuğu resmen İncirliova ile tescillendi

KOBİ HABERLERİ  | 08.04.2021 11:17 | Son Güncelleme

Ege’nin geleneksel lezzetlerinden İncirliova deve sucuğu; Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil onayı aldı. Onayın ardından açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Geleneksel lezzetimiz, benzersiz tadımız İncirliova deve sucuğumuzun coğrafi işaret tescil onayı İncirliova'mıza ve Aydınımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Deve sucuğu resmen İncirliova ile tescillendi

İncirliova Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile hazırlanan kapsamlı dosya hazırlıkları sonrasında alınan onay, Türkiye’de deve ürünlerine yönelik ilk coğrafi işaret tescili olarak kayıtlara geçti.

DEVE SUCUĞU TESCİLLENDİ

İncirliova Belediyesi tarafından ilçe adına yapılan tescil başvurusu; Aydın ve İncirliova’daki birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşunun da destek ve katkılarıyla güncellenerek Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı.

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Geleneksel ve modern üretim yöntemlerinin her ikisini de kapsayan tescil onayı ile İncirliova’da kuşaklar boyunca gelişerek bugüne ulaşan benzersiz bir kültürel mirasın yaşatılması, ürünün ulusal düzeydeki değerinin güçlendirilmesi, üretici ve tüketicilerin taklit ve sağlıksız ürünlere karşı korunması hedefleniyor.

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BAŞKAN KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Aydın’da coğrafi işaretli ürünlere İncirliova deve sucuğunun da eklenmesinden mutluluk duyduklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Yörük kültürünün de önemli bir parçası olan devenin her şeyi çok yararlı ve şifalı.

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Günümüzde deve sucuğu ve deve sütüne çok yoğun bir ilgi yaşıyoruz. Coğrafi işaret tescili ilçemizin ve deve sucuğunun bilinirliğini arttırırken deve sucuğunun değer kazanması yeni girişimleri de teşvik edecek ve istihdamı arttıracaktır.

Yakında hizmete açacağımız Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki Yöresel Tarım Ürünleri Satış Merkezi’nde incir, zeytin, zeytinyağı gibi yöresel ürünlerle birlikte deve sucuğu satışı da yapılacak.

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Vatandaşlarımız, sağlıklı, kaliteli ve güvenli deve sucuğunu üzerinde coğrafi işaret tescil ibaresi ve logosu bulunan İncirliova deve sucuğunu tercih edebilirler. Bu vesileyle tescil sürecimize destek veren tüm kişi ve kurumlara belediyemiz ve ilçemiz halkı adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleneksel lezzetimiz, benzersiz tadımız İncirliova deve sucuğumuzun coğrafi işaret tescil onayı İncirliovamıza ve Aydınımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Muhalefetin başındaki zat yarın çıkıp bununla ilgili yine eleştiri yapmaya başlayacaktır.
Deve eti tatlıdır diye biliyorum. Merak ediyorum etin tatlılığını nasıl gidereceklerdir.
Ülkemizde deve yetiştiriciliği pek yoktur. Yani bunca hayvan varken neden deve eti onu anlamaya çalışıyorum.
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