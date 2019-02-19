Devlet desteğiyle işletme kurdu, 3 yıl sonra ihracat yaptı

Aydın'da devletten aldığı destekle incir işleme tesisi kuran Fatma Asena Yazar, 3 yıl içinde işlerini büyüterek ihracat yapmaya başladı.

Aydın'dan Afrika'ya ihraç ediyor

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan 34 yaşındaki Iğdırlı Fatma Asena Yazar, kendisini geliştirmek ve sektörde etkin bir şekilde yer almak için İspanyolca kursuna yazıldı.

İspanyolcayı kısa sürede öğrenen Yazar, Aydın'da İspanyol bir fabrikadan iş teklifi alınca buraya yerleşmeye karar verdi. Burada bir kaç yıl çalışan Yazar, kendisine ait bir iş kurup kadın istihdamını artırma düşüncesiyle KOSGEB desteklerini araştırmaya başladı.

İşletmesi ilk yıl 200 bin, ikinci yıl 400 bin, geçen yıl 500 bin liralık ciroya ulaşan Yazar, çoğunluğu kadın 50 kişiye de istihdam sağladı. 60 ton işleme kapasiteli işletmeden, bu yıl ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 3 ton ürün gönderildi.

Fatma Asena Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede 60 kadının istihdam edildiğini söyledi. KOSGEB'den aldığı destek dışında Kredi Garanti Fonu'ndan da 13 bin liralık kredi aldığını aktaran Yazar, "Adım adım büyüyerek devam etmeye çalışıyoruz. Erkek egemen bir sektördeyiz. Dolayısıyla insanlarla görüşürken bir kadın bu işte nasıl başarılı olur, nasıl yapar diye merak ediyorlar." dedi.