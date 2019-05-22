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Domalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 22.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.

Domalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyor

Ereğli'ye bağlı Beyören Mahallesi'nde yaşayanlar, her yıl nisan ayından itibaren Beyören Dağı bölgesindeki arazide domalan mantarı arıyor. Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre sakinleri, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor.

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Beyören sakinlerinden Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek, altın arar gibi domalan mantarı aradı. Kilosu 40- 80 liradan satılan mantarın kendileri için altın değerinde olduğunu belirten Ufuk Özdemir, ''Dolaman, bizim için altın değerindedir. Dağda organik olarak yetişiyor. Bizler de bu mevsimde çıkıp, topluyoruz. Mahallemizden çoluk çocuk herkes bu bölgelerde domalan mantarı toplar. Biz kilosunu 40 ile 50 liraya ihracatçı firmalara satıyoruz. Onlar da 80 liraya özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlarda da kullanıldığını öğrendik'' diye konuştu.

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Tadının kırmızı et lezzetinde olduğunu belirten Özdemir, ''Lezzetli olduğu için çok fazla rağbet görüyor. Bol proteinli ve sağlık açısından da birçok faydasının olduğunu biliyoruz" dedi.

Ufuk Özdemir, günlük 5 ile 15 kilo arasında mantar topladığını da dile getirdi.

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KAYNAK:DHA

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Konya doloman mantarı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İsmi de güzelmiş, töbe töbeee
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