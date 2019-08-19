Ekinezya ve melisa üreticilerin yüzünü güldürüyor! Yok satıyor

Şifalı bitkilerden ekinezya ve melisa yetiştiriciliği üreticileri memnun ediyor. Amerika'da doğal olarak yetişen ve bölgede popüler bitkiler arasında yer alan ekinezya; kıta yerlileri tarafından kullanılmış ve günümüzde halen çeşitli hastalıkların tedavisinde başvurulan şifalı bir bitki olma özelliği taşıyor.

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesinde ekinezya ve melisa üreticiliği yapan Soner Yılmaz, risk alarak başladığı girişiminden para kazanmaya başlaması nedeniyle oldukça memnun. İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa başta olmak üzere bir çok ilden gelen talepleri karşılayamaz hale gelen Yılmaz, fiyatların da iyi olması nedeniyle diğer çiftçileri de ekinezya ve melisa üretmeye davet ediyor.

Şuan Aydın’da tek üretici olduğunu söyleyen Soner Yılmaz, toptan fiyatın 35 ila 40 TL arasında olduğunu söyledi. Geçen sene Libya'ya da satış yaptığını ifade eden Soner Yılmaz, bağışıklık sistemini sağlamlaştırıp gribe karşı koruma sağlayan bitkilerin şifa kaynağı olduğunu belirterek; “Para kazanmak isteyen çiftçi bu ürünleri üretsin. Ürünü satmak da son derece kolay. İnternetten ve aracı firmalar sayesinde bize ulaşıyorlar. Bu malların pazar sorunu yok, satışları çok kolay, talep çok fazla. İstediğim firmaya bu ürünleri rahatça satabiliyorum” dedi.