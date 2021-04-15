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El emeği süs eşyaları ile yurt dışına kargo gönderiyor

15.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Talip Aydın, evinin bodrum katında su kabaklarından yaptığı süs eşyalarını Türkiye’nin dört bir tarafına ve yurt dışına gönderiyor.

El emeği süs eşyaları ile yurt dışına kargo gönderiyor

Çamurlu Mahallesi'nde yaşayan ve 9 yıl önce köydeki evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu su kabağıyla süs eşyası yaparak kendisini geliştiren Talip Aydın, işlediği su kabaklarını ise tohumlarını ekerek çoğaltmaya devam etti. Yıllardır evinin bodrum katında su kabaklarıyla uğraşan Aydın, şimdilerde ise yağlı boya tablolar, köpükten ve kontra plaktan saatler, tahtadan maket, el değirmeni, ceviz kabuğundan magnet, minyatür eşyaları yaparak sanata çeviriyor.

HEM TÜKİYE'YE HEM YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

Evinin balkonunda başladığı su kabağı sanatına şimdilerde evinin bodrum katında devam ettiğini söyleyen Talip Aydın, "Fiskobirlik'ten emekli olduktan sonra tesadüfen köyde su kabağı ile tanıştım. O su kabağından ışıklandırma yaptım, daha sonrasında internetten biraz araştırdığımda çok daha güzel şeyler yapılabildiğini öğrendim ve su kabağından masa üstü süslemeleri, avizeler, abajurlar yapmaya başladım. 9 yıldır bu işi yapıyorum.

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İlk zamanlar evimin balkonunu atölye olarak kullanıyordum. İlerleyen zamanlarda balkona sığamadım ve büyütmek istedim. Evimin altındaki depoyu iş yerine çevirdim. Bu zamana kadar biriktirdiğim tüm eserlerimi buraya getirdim ve bu eserlerden müze köşesi oluşturdum. Bunların haricinde kendi yapmış olduğum eserleri de burada sergiliyorum. Türkiye’nin birçok şehrine ve yurt dışına da kargo ile ürünler gönderiyorum. Daha çok hobi olarak yaptığım için kendimi yormayacak şekilde siparişler alıyorum. Bu iş benim sevdam oldu" dedi.

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"ASKERLİK DÖNEMİNDE DE SANATA İLGİM VARDI"

Yıllar önce askerde iken sanata ilgisini olduğunu söyleyen Aydın, "Askerlik dönemimde de el sanatlarına yatkınlığım vardı. Ayrıca yağlı boya tablolarım, köpükten ve kontra plaktan saatler, kabakların artık kısımlarından ev için dekor eşyaları, tahtadan maket, el değirmeni, ceviz kabuğundan buzdolabı, magnet, minyatür eşyalar, atık kartonlardan da sepet yapıyorum. Ayrıca Ünye’nin otlarından, ölü böceklerinden, akrepten ve yengeç dişinden de kolyeler yapıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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İHA

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