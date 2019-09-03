FİNANS

Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında

KOBİ HABERLERİ  | 03.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Yurtbaşı beldesinde girişimci Mehmet Tosun, devlet desteğiyle 700 dekar alanda ürettiği domatesleri kurutarak, firmalar aracılığıyla Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediyor.Yaklaşık 70 kadının istihdama kavuştuğu üretimde bu yıl hedef, 100 ton kurutulmuş domates ihraç etmek.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde girişimci Mehmet Tosun'un, devlet desteğiyle üretip kuruttuğu domatesler dünya sofralarını süslüyor.

Tosun, 12 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 5 dekar alanda domates üretimine başladı. Zamanla devletin desteğiyle üretim alanını 700 dekara çıkaran Tosun, yaklaşık 70 kadına da istihdam sağladı.

Her yıl nisanda ekilen ve temmuz ayında hasat edilen domatesler aynı alanda serilen beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor.

Elde edilen kuru domatesler firmalar aracılığıyla Avrupa, Japonya ve Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.

HEDEF1 100 TON KURUTULMUŞ DOMATES İHRACATI

Lezzetiyle dünya mutfaklarının da tercihi olan kuru domateste hedef bu yıl 100 ton ihracat.

Girişimci Mehmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır kurutmalık domates üretimi yaptığını belirterek, amacının tarımsal üretimi endüstriye dönüştürüp, ekonomiye katkı sunmak olduğunu söyledi.

Üretime deneme amaçlı 5 dekar alanda başladığını, istenilen kalitede ürün elde etmeye başlayınca üretim yaptığı alanın 700 dekara ulaştığını dile getiren Tosun, bu sürede devlet desteğinden faydalandığını aktardı.

Bu destek sayesinde her yıl büyüdüklerini, üretimde ulusal ve uluslararası alanda gerekli değere ulaştıklarına dikkati çeken Tosun, elde ettikleri başarıda hava şartlarının da büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Tosun, 700 dekar alanda ürettiği 2 bin tonu aşkın domatesten 100 ton kuru domates elde etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "İhracatçı firmalara ürün temin ediyoruz. Ekolojik şartlara göre birçok ülkede kurutma imkanı olmadığından dolayı 100'ü aşkın ülkeye kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştirilmektedir." dedi.

'RUSYA DA ARTIK YENİ BİR PAZAR'

Birçok ülkede kurutmalık domatesin hem geleneksel damak tadı olarak hem de hazır çorba sanayisi ile fast food ürünlerde kullanıldığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Kore, Japonya, Avustralya en büyük pazar. Rusya da son yıllarda ülkemizden kuru domates alımı için girişimlerde bulundu. Rusya da artık yeni bir pazar alanı olarak listede yerini almaktadır. Kuru domates ülkemizde daha çok Ege Bölgesi'nde üretilmekte. Elazığ da ekolojik olarak o bölgeye eş değer durumda. Domates artık dünyada birçok mutfakta un, şeker, yağdan sonra dördüncü temel tüketim maddesi. Salça, ketçap, kurutma olarak her evde bulunan bir tarım ürünü."

Tosun, kurutulmuş domatesin birçok aşamadan geçtiğine değinerek, "Domatesleri kırmızı renge ulaştığında topluyoruz. Serilecek alanlara getiriyoruz. İhracatçılar teknolojinin kullanılmasını istemiyor. Bu nedenle domatesleri elde ikiye kesip, tuzlama işlemini yaptıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Kurutmalık domates Avrupa'da en fazla kullanılan ürün." ifadelerini kullandı.

'GÜNEŞ ALTINDA HELAL PARA KAZANIYORUZ'

Bu işten ekmek parası kazanmak için her gün Diyarbakır'dan Elazığ'a geldiğini anlatan Ayşe Çetin, "Çocuklarım öğrenci. Onları okutabilmek için burada çalışıyorum. İşimden memnunum. Güneş altında helal para kazanıyoruz. İşimiz zor. Elimizde işlenen domatesler yabancı ülkelerin mutfağını süslüyor." şeklinde konuştu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde okuyan Hacer Gündüz de kazancı ile okul masraflarını karşıladığını aktardı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kuru domates ihraç Uzak Doğu ülkeleri

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