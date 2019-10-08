FİNANS

Elektrik faturası ağır gelince köye güneş paneli kurdu

KOBİ HABERLERİ  | 08.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Uluköy’de, köyün su pompası için yüksek gelen faturadan canı yanan köylüler, çözümü güneş enerjisinde buldu. Su pompası için gereken enerji, köye kurulacak güneş panelleriyle karşılanacak.

Elektrik faturası ağır gelince köye güneş paneli kurdu

Saraydüzü Uluköy Muhtarı Cemil Başoğlu, yüksek gelen elektrik faturasından kurtulmak ve kendi elektriğini üretmek için adım attı. Uluköy, su pompasına gereken elektrik enerjisini kurulacak olan güneş panelleri ile karşılayacak. Muhtar bu proje hayata geçtiğinde köyde aylık 4 bin TL, yıllık ise yaklaşık 50 bin TL’lik tasarruf sağlanacağını belirtti.

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Uluköy Muhtarı Başoğlu, “Elektriğe gelen zamlar bizi çok zor duruma soktu. Köyde sadece su pompası için 4 bin TL civarında fatura geliyor. Bu enerjiyi Allah’ın bize sunduğu güneşten de karşılayabiliriz. Çalışmalara başladık, güneş panellerimizi kuruyoruz. Bize yıllık 50 bin lira dolayında tasarruf oluşturacak. Biz de bu parayla daha farklı yatırımlar yapacağız” dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
güneş paneli fatura

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