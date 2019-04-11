FİNANS

Enstitünün en değerli koçu 21 bin liradan satıldı

KOBİ HABERLERİ  | 11.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Her yıl nisanda düzenlenen geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan "Karacabey Merinosu"nu alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Bu yıl satışa sunulan 330 damızlık koça yetiştiriciler yine yoğun ilgi gösterdi. Binlerce yetiştirici, yaşına göre 2 bin 700 ile 3 bin 800 liradan açık artıma usulüyle satışa sunulan koçları almak için uğraştı.

'Karacabey Merinosu' almak için birbirleriyle yarıştılar

Kıran kırana geçen açık artırmalarda damızlıklar 5 bin liradan başlayan fiyatlardan alıcı bulurken 21 bin liraya satılan koç, etkinliğin ilgi odağı oldu.

'YETİŞTİRİCİLER BURADAN KOÇ ALMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR'

'YETİŞTİRİCİLER BURADAN KOÇ ALMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR'
Enstitü Müdürü Deniz Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyet alanı hayvancılık olan az sayıdaki araştırma enstitüleri arasında yer aldıklarını söyledi. Yılda bir gün düzenlenen damızlık koç satışı için tüm yıl hazırlık yaptıklarını anlatan Soysal, "Damızlık koç satışı, 1943 yılından beri bizde bir gelenek haline geldi. Kurumumuz, ülke hayvancılığına hizmet ediyor. Sadece bilimsel araştırma yapmıyoruz. Yetiştiricilerimizin ihtiyacı olan damızlık koç temininde de önemli bir görev üstleniyoruz." diye konuştu.

Soysal, 2019 satışının yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

Soysal, 2019 satışının yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bu yıl gerçekten çok fazla ilgi var, her geçen gün daha da artıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha üstün vasıflı damızlıkları yetiştiricilerimize sunacağız. Bu zamana kadar verim artışına yönelik çalışmalar yürütüyorduk. Bundan sonra verimin yanı sıra hastalıklara karşı dirençli damızlıklar da üretiyoruz. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından kaliteli damızlığı, iyi hayvanı almaya geliyorlar. Geçen yıl rekor fiyatımız 14 bin 400 liraydı. Bu yıl rekoru fark ile geçtik. En pahalı koçumuz 21 bin liradan alıcı buldu."

'ASLINDA BU RAKAM YÜSEK DEĞİL'

'ASLINDA BU RAKAM YÜSEK DEĞİL'
Damızlığı 21 bin liradan satın alan Aksu Hayvancılık Genel Müdürü Özkan Dereli de Balıkesir'in Gönen ilçesinde çiftlik kurduklarını söyledi.
Dereli, Türkiye'nin en büyük damızlık çiftliğini kurmak için yola çıktıklarını anlatarak, "Çok modern bir tesis kuruyoruz. Buradaki enstitünün özel sektör ayağı gibi düşünüyoruz. Damızlık koç için verdiğimiz ücret bir koç için yüksek görünebilir. Aslında bu rakam yüksek değil." dedi.
İngiltere'de çok yüksek rakamlara damızlık koç satıldığını anlatan Dereli, "Hal böyleyken yaklaşık 80 yıllık bir kurumdan, bu enstitüden bir kan çıkarıyorsanız bunun değerinin çok daha yüksek olması lazım." ifadelerini kullandı.
Her yıl satışlara katılan Nadir Ergün de "Burası Türkiye'nin sayılı damızlık merkezlerinden. Yetiştirdiği koçlar Türkiye'ye yayılıyor. Fiyatları çok yüksek gibi duruyor ama bu damızlıkların verdiği yavrular bu ücrete değer." dedi.
Bilecik'ten gelen Niyazi Kavak da damızlık koç satışına ilk kez katıldığını belirterek, "Türkiye'nin her yerinden yetiştiriciler buraya akın etmiş vaziyette. Etkileyici bir ortam. Buradan koç almaya geldik." diye konuştu. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
karacabey Merinosu damızlık koça

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