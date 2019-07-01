FİNANS

Evinin boş odası 42 günde 3,500 TL kazandırdı

KOBİ HABERLERİ  | 01.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bingöl’de ilk defa bir köyde evinin boş odasında İpek Böcekçiliği yapan çiftçi 42 gün sonunda 65 kilogram koza hasadı yaptı 3,500 TL kazandı. İl Tarım Müdürlüğü'nün koordinesinde ilk defa yapılaşan İpek Böcekçiliğine "Servi'nin beyaz altını" ismi verilirken, bölgede yaygınlaşması ile yöre sakinlerine ciddi bir gelir kapısı sağlanması hedefleniyor.

Evinin boş odası 42 günde 3,500 TL kazandırdı

Bingöl’de bu yıl ilk kez yapılan ve bir çiftçinin evinin boş odası 42 gün kullanılan ipek böcekçiliğinde koza hasadı yapıldı. İlk defa yapılan hasattan 65 kilogram koza elde edilirken, 3 bin 500 TL karşılığı olduğunu öğrenildi.

Bingöl Valiliği, 2023 Vizyonu kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün özgün projelerinden biri olan İpek Böceği yetiştiriciliği, Genç İlçesi’ne bağlı Erice Köyü’nde ilk kez yapıldı.Köyde bir çiftçinin evi kullanılarak yapılan İpek Böceği yetiştiriciliğinin hasadı ilk defa gerçekleşti 65 kilogram koza elde edildi.

Koza hasadına katılan İl Müdürü Burhan Bahadır, 42 günlük çalışmanın sonuna geldiklerini belirterek, çiftçilere ek gelir kapısı olan bir projenin genişletileceğini söyledi.

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'SERVİ'NİN BEYAZ ALTINI'

Kilosunun 55 TL’den koza birliğine satıldığını aktaran Bahadır, “İl müdürlüğümüzün özgün projelerinden olan ve kırsal alanlarda alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla bu bölgede gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesi de ipek böceği yetiştiriciliğiydi. Bölgemiz tarımsal faaliyetler açısından çok uygun olmayan bir bölge, biz de burada neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde ipek böcekçiliğini düşündük. İlk defa Servi bölgesinde demostasyon çalışması yaparak çiftçi evinde gerçekleştirdik. 42 gün önce başlattığımız projemiz son buldu, hasadına başladık. Hasat ettiğimiz bu kozalarımızı Servi’nin beyaz altını olarak isimlendireceğiz İnşallah. Önümüzde yıl İnşallah genele yaymış olacağız. Beklediğimiz koza miktarı 60-65 kilogram civarında. Tabi ilk defa denediğimiz için biz başarılı bakıyoruz bu projemize. Alım garantisi olan bir mahsül. Koza birliği tarafından geçen yıl verilen fiyat kilogram başına 5 TL, tarım ve orman bakanlığının kilogram başına verdiği destek fiyatı 50 TL olunca bu da 55 TL'ye tekabül ediyor. Bu da çiftçilerimiz için ek bir gelir demek oluyor” şeklinde konuştu.

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'HOBİ OLARAK YAPTIĞIM BİR ŞEY'

İpek Böceği yetiştiriciliği projesini kabul ederek evinin kullanılmayan odalarında uyguladığını söyleyen çiftçi Musa Keserci ise, “ Tarım ve Orman müdürlüğünden yetkili arkadaşlar bana geldiğinde bu çalışmayı servi bölgesinde uygulamak istediklerini söylediler, bana önerdiler ve bende kabul ettim. Arkadaşlar da bana yardımcı oldu ve projeye başladık. Sürekli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün kontrolündeydi. Beni de bilgilendiler ve bende bunun işçiliğini yaptım. Çok şükür kozaların hasat dönemine kadar getirdik. Bu iş günlük işlerimin dışında yani hobi olarak yaptığım bir şey. Normal rutin işlerini de yapabiliyorsun, engel teşkil etmiyor zaten”diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl ipek böcekçiliği beyaz altın

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