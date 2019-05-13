Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor

Koyunların Ukrayna kökenli ve 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Garip, "Herkes Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldi. Taleplere yetişemiyorum" dedi.

Romanov cinsi koyunlarda taleplere yetişemiyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden 2015 yılında mezun olan Aydın Garip, bir süre basın sektöründe çalıştı. Garip, çiftlik kurmaya karar verdi. Çiftlikte besleyeceği hayvan için araştırma yapan Garip, yılda iki kez doğum yapan ve her doğumda üçüz, dördüz, beşiz yavrular veren ‘Romanov’ koyunlarını yetiştirmeye karar verdi. Kestel'in Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük çiftliğine geçen yıl aldığı 4 Romanov koyunla bu işe başlayan Garip, çoklu doğumlarla kısa sürede 70 koyuna kadar ulaştı. Koyunların yetişkinleri ortalama 2 bin liradan alıcı buluyor.

‘KUZU MAKİNESİ’ Romanov koyunlarını fiziksel şartlara dayanıklı ve doğurganlıklarının diğer koyunlara göre daha fazla olması sebebiyle tercih ettiğini belirten Aydın Garip, “Yerli koyunlar tek, çift doğum yaparken bu hayvanlar 5 taneye kadar yavru verebilmekte. Benim koyunlarım da genellikle 3-4 arasında yavru verdikleri için hızlı bir şekilde üreme oldu ve güzel bir kazanç sağladı. Hayvanların doğurganlığının üçüz, dördüz, beşiz olması daha çok ilgimi çekti ve bu işin üzerine gitmek istedim. Daha sonrasında işimden ayrıldım ve bu işi devam ettiriyorum. Bu koyunların lakabı kuzu makinesi. Nedeni diğer koyunlara göre 2 katı, 3 katı kadar yavru vermesi ve senede 2 kez doğum yapması. Senede 2 kez doğurduğu için 50 başlık bir sürüden yılda 200'ün üzerinde kuzu alabiliyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde piyasada eritip halka sunabiliyorsunuz” dedi.

‘TALEPLERE YETİŞEMİYORUM’ İnsanların artık Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldiğini belirten Garip, “En çok talep damızlık üzerine kuzu olarak alıp, kendileri yetiştirip, kendi çabalarıyla ilk ve ikinci doğumlarını yaptırarak kendi çiftliklerini kurmak için çok gelen müşterimiz var. Anaç koyun isteyen müşterimiz de var. Şu anda taleplere yetişemiyorum” dedi.

‘ETİ KOKUSUZ VE LEZZETLİ’ Romanov cinsi koyunun etini, diğer koyunların etiyle kıyaslayan Garip, “Etinin kokusu diğer koyun ırklarına göre yok denecek kadar az. Lezzeti ise büyükbaş hayvan etinin lezzeti kadar var. Kendimiz de yedik, testini yaptık. Bu koyunu ülkemizde yaygınlaştırıp üretimine yön verirsek et fiyatlarını aşağı çekebiliriz” dedi.