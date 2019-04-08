FİNANS

Gezmekten sıkılıp reçel işine girdiler, şimdi siparişe yetişemiyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 08.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan Gürsel-Hüseyin Güner çifti emekli olduktan sonra gezmekten sıkılınca hobi amaçlı evde doğal reçel yapıp satmaya başladı, kısa bir süre sonra ise siparişlere yetişemeyecek duruma geldiler.

Gezmekten sıkılıp reçel işine girdiler, şimdi siparişe yetişemiyorlar

Gaziantep'te yaşayan Gürsel-Hüseyin Güner çifti, Hüseyin Güner'in emekli olmasının ardından gezmekten sıkılınca evde reçel yapıp satmaya başladılar. Kısa süre içerisinde reçel işinde başarıyı yakalayan Güner çifti, zamanla siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi. Evde kendi imkanlarıyla toplam 24 çeşit reçel yapan ve emekli maaşıyla geçinen Gaziantepli çift, kentte özellikle şarküterilere ve marketlere sattıkları reçellerle hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de can sıkıntılarını gideriyorlar.

'HER ŞEYİ EŞİMLE BİRLİKTE YAPIYORUZ'

Özellikle süt, kekik, kantaron, ada çayı, yeşil zeytin, limon, patlıcan ve kabak reçellerini tamamen doğal olarak evde eşinin yardımıyla yapan Gürsel Güner, "Bu reçellerin hepsini kendim eşimle beraber yapıyorum. Şu an burada kendi yaptığım 14 çeşit reçel var ama toplamda 24 çeşit reçel yapabiliyorum. Özellikle yaz meyveleriyle yaptığım reçeller var. İlerleyen dönemde yaptığım reçel çeşidini arttırmak istiyorum. Özellikle kekik, kantaron, ada çayı, turunç, yeşil zeytin, limon, çilek, patlıcan, kabak gibi reçellerimiz var. Bunların hepsini kendim evde yapıyorum. Yaptığım reçellerin içinde hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmuyor ve hepsi doğal" dedi.

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'KİMSEDE OLMAYAN REÇELLERİMİZ VAR'

Kendi imkanlarıyla farklı reçeller de yaptığını vurgulayan Gürsel Güner, "Özellikle kimsede olmayan bazı reçel çeşitleri de yapıyorum. Bunlardan bazıları kantaron, kekik, ada çayı, ıhlamur, yeşil zeytin ve süt reçellerini biz yapıyoruz. Bunlar başka kimsede yok. Bunlar kolay reçeller değil. Yapımı zahmetli olan işler bunlar. Bu reçelleri yapmak daha zor tabi. Bunları yapıp müşterileri ikna etmek de zor tabi. Bunun için hem evde hem de dışarıda bu reçellerin tanıtımını yapıyoruz. Yani her şeyi eşimle beraber yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Reçellerin fiyatları hakkında da bilgi veren Güner, "Fiyatlar reçele göre değişiyor. Yani kavanozda fiyatlar farklı, kilo olarak fiyatlar farklı ama genel olarak kavanozların küçüğünü 10 lira, büyüğünü ise 15 lira olarak satıyoruz. Bazen de meyvesine göre değişiyor fiyatlar" ifadelerini kullandı.

'FARKLI REÇELLER DENEDİK VE BAŞARDIK'

Eşine reçel yapımında her türlü desteği sağlayan Hüseyin Güner ise, "Reçel yapımına beraber başladık. Sonrasında ise madem başladık bari farklı şeyler yapalım dedik. O yüzden piyasada olmayan kekik, kantaron gibi reçel yapımlarını denedik ve başardık. Bunlar bizi uğraştırıyor biraz ama bizim için de iyi oluyor. Ben zaten emekli memurum. Emekli olduktan sonra gezmekten sıkılınca böyle bir iş yapalım dedik. Biz reçellerimizi doğal olarak, hiçbir katkı maddesi olmadan yapıyoruz. Sadece şeker ve ilgili sebze, meyve ile diğer malzemeleri kullanıyoruz. Yani doğal, renklendirici, tatlandırıcı içermeyen reçel yemek isteyenler bizim reçellerimizi yemeden karar vermesinler" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep reçel

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