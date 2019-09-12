FİNANS

Gül Biberi' tezgâhların gözdesi! İlk kez üretildi

KOBİ HABERLERİ  | 12.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilk defa yetiştirildiği belirtilen ve pazar tezgâhlarında yerini alan 'gül biberi' büyük ilgi görüyor.

23 yaşında çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten İsmail Çehresiz, ’’İlçemiz köylerinde genelde klasik domates, biber, salatalık ve sivri biber yetiştiriliyor. Ben yenilik ve daha fazla para kazanmak için bazı araştırmalar yaptım. Bu araştırmalarımda gül biberi üretmenin çok daha karlı ve bölge toprağına da uyumlu olduğunu tespit ettim. Gül biberi çok narin ve bakım isteyen bir ürün. Açıkçası ilk ektiğimde verim alacağımdan tam olarak emin değildim. Ancak bölgemizdeki toprakla uyumu ve doğal hayvan gübresi ile çok iyi verim aldım. Şuan kilogram fiyatı 15 liradan sezonun ilk ürününü satışa sundum ve kısa sürede bitti’’ dedi.

'ÜRETİM AZ OLDUĞU İÇİN TALEPLERİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUM'

Gül biberi üretiminin bölgede destek kapsamına alınması gerektiğini belirten genç girişimci ve üretici Çehresiz, ’’Gül biberinin turşusu, reçeli, kızartması olur. Gül biberinin hasadı yeni başladı. Turşuluk zamanı olduğu için şuan herkes talep ediyor. Ancak yapılan özel reçeli dolayısıyla artan talebi karşılamakta zorlanıyorum. Eğer devletimiz gerekli desteği verirse, Gül biberini sera içerisinde yetiştirmeyi ve daha fazla ürün elde ederek gelirimi arttırmayı hedefliyorum’’ ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya gül biberi

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