FİNANS

'Halep sabunu' Gaziantep'ten dünyaya açılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 15.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki savaş nedeniyle evlerini, iş yerlerini ve sevdiklerini geride bırakarak Gaziantep'e yerleşen Halepli sabun ustaları Vadah ve Ahmet Tahan, yüzlerce yıllık aile mesleğini Nizip ilçesinde kurdukları atölyede sürdürüyor.

Suriyeli ustaların ürettiği, yapımı yaklaşık bir yıl süren ve sadece belirli iklim şartlarında üretilebilen Halep'in ünlü defne sabunları, Kanada, Fransa ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihraç ediliyor

8 ülkeye ihraç ediliyor

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Ailesiyle birlikte Suriye'den savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıklarını ve üretim yapmak için yer aradıkları sırada Türkiye'nin önemli zeytinyağlı sabun üretim merkezlerinden Nizip'te mesleklerini sürdürebileceklerini öğrendiklerini anlatan Tahan, Nizip'in hem iklim hem de sabun üretiminde kullandıkları zeytinyağı ve defne yağı gibi ham maddelerin bulunması açısından çok bereketli olduğunu vurguladı. Tahan, 2015 yılından beri Türkiye'de Halep sabunu üretimi yaptıklarını dile getirerek, Türkiye'ye ilk geldiklerinde bazı zorluklarla karşılaştıklarını, Türkçe ve Türk kanunlarını bilmemelerinin sıkıntısını çektiklerini ancak kısa sürede ülkeye uyum sağladıklarını kaydetti.

'GAZİANTEP NİZİP'TE SABUN ÜRETİMİNİ CANLANDIRDIK'

'GAZİANTEP NİZİP'TE SABUN ÜRETİMİNİ CANLANDIRDIK'
Nizip'in Türkiye'de en fazla sabun üretimi yapılan yerlerden birisi olmasına rağmen ilçeye geldiklerinde birçok sabun atölyesinin kapandığını gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Tahan, şöyle konuştu: "Özellikle 1980'lerde İran-Irak savaşının yaşandığı dönemde Nizip'te sabun üretimi çok gelişmişti. Fakat daha sonra sanırım Nizip'te üretilen sabunların kalitesinde bir düşüş yaşandı ve dükkanların çoğu kepenk kapatmaya başladı. Biz geldiğimizde, şu an üretim yaptığımız atölye 7-8 yıldır kapalıydı. Bizim dışımızda da bu tür iş yapmayan atölyeleri alarak sabun üretimi yapmaya başlayan birçok Suriyeli sabuncu var." Tahan, ürettikleri sabuna ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bizim zaten Suriye'deyken müşterilerimiz vardı.Türkiye bize yeni ufuklar açtı ve yeni müşteriler edindik. Çok şükür bugün Kanada, Fransa, Umman, Irak, Libya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'ya ürettiğimiz sabunları ihraç ediyoruz." dedi. Türkiye'de de Halep sabununa ilginin yavaş yavaş arttığını anlatan Vadah Tahan, "Halep sabununun ünü Türkiye'de artıyor ve Türkiye'deki müşterilerimiz ürettiğimiz sabunlardan memnuniyetlerini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

SABUN YAPIMI 4 MEVSİM SÜRÜYOR

SABUN YAPIMI 4 MEVSİM SÜRÜYOR
Vadah Tahan'ın amcasının oğlu ve ortağı Ahmet Tahan ise sabunun üretim aşamalarıyla ilgili bilgiler verdi. Tahan, kendisinin sabunun kurutma, kesme ve mühürleme aşamalarından sorumlu olduğunu ve bu işlemi yaparken hem Türk hem de Halep usulünü kullandıklarını dile getirerek, "Türk usulü sabun doldurma ve kesim işlemi daha kolay olsa da biz Halep zanaatını yaşatmak adına, kendi yöntemlerimizi de kullanarak üretim yapıyoruz. Sabunlarımız yüzde 100 doğal malzemeden imal ediliyor ve içinde hiçbir kimyasal bulunmuyor. Bu nedenle de tercih ediliyor." dedi.

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Defne yağı, zeytinyağı, su ve kostik denilen sodyum hidroksitten yapılan sabunların, özel kazanlarda pişirildikten sonra belirlenen alanlara dökülerek kuruması için hava durumuna göre 10-24 saat bekletildiğine dikkati çeken Ahmet Tahan, kurutma işleminin ardından kalıp haline gelen sabunun kesilip mühürlenerek, hava alacak şekilde dizildiğini, 6-7 ay boyunca kapalı bir depoda sararması için bekletildikten sonra kullanıma hazır hale geldiğini vurguladı.

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Tahan, "Kullandığımız doğal yağ sadece kışın donuyor ve kesiliyor. Bu yüzden kışın ve sonbaharda sabunun pişirilme ve donma işlemini yapıyor, ilkbahar ve yazda da sabunun sararmasını bekliyoruz. Tamamen sararan sabunları da paketleyerek satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tahan, üretimi artırarak daha fazla ülkeye Halep sabununu tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
halep sabunu Gaziantep ihraç

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