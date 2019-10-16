'Hasarlı kirazları' kurutarak ekonomiye kazandırıyorlar

Türkiye'nin çeşitli illerinde 28 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Osman (75) ve Akize Erdoğan (65) çifti, uzun yıllar yaşadıkları İzmir'den şehrin gürültüsü ve sıcağından bunalarak Hadim'e taşındı. Doğayla iç içe yaşamak için 8 dönüm kiraz bahçesi alan Erdoğan çifti, hem kiraz yetiştiriciliği hem de arıcılıkla ekonomiye katkı sağlıyor.

Bir taraftan yetiştirdikleri kirazları satan çift, bir taraftan da "hasarlı" olarak nitelendirilen ve satılamayan kirazları kurutarak yeniden değerlendiriyor.

Mesleği itibarıyla uzun yıllar memleketinden uzak kaldığını ve yaklaşık 18 yıl önce eşiyle aynı dönemde emekli olduğunu belirten Akize Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre İzmir'de kaldıklarını, metropol şehrin havasından ve gürültüsünden sıkıldıklarını, memleketi Hadim'e taşınma fikriyle adeta yeniden doğduklarını anlattı.

Son yıllarda ilçenin kiraz üretimiyle öne çıktığını, kendilerinin de ilçeye yerleştikten sonra satın aldıkları bahçede kiraz yetiştirmeye başladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: