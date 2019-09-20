FİNANS

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 20.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 21 yıl önce çit teli üretmeye başlayan girişimci, hurdacıdan aldığı çamaşır makinesi motorunu kullanarak geliştirdiği tel örme makinesiyle dünya pazarlarına açıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ek gelir getirmesi amacıyla aldığı makineyle torna atölyesinde 7 sene çit teli üreten girişimci, hurdacıdan aldığı çamaşır makinesinin motorunu geliştirerek yaptığı tam otomatik tel örme makinesini 40 ülkeye satıyor.

İş adamı Coşkun Sever, AA muhabirine, 60 bin nüfuslu ilçenin sanayi bölgesindeki mütevazı torna atölyesinde 1998 yılında ek gelir elde etmek amacıyla çit teli üretmeye başladığını söyledi.

Sever, 7 yıl çit teli ürettikten sonra bunun makinesini yapmaya karar verdiğini belirterek, "Tel örme işine başladığımız zaman bu tür makinelerin piyasada çok yetersiz olduğunu gördük. Bir hayalle başladık. Tel örme makinesini yapma işi, kendi imkanlarımızla hurdacıdan aldığımız bir eski çamaşır makinesinin elektrik motoruyla başladı. Elimizdeki yarı otomatik makineyi tam otomatik makineye çevirdik. Bu süreçte pek çok zorluk ve imkansızlık yaşadık." dedi.

Bu makineleri önce kendilerinin kullandığını dile getiren Sever, daha sonra pazarlama için üretimini yapıp fuarlara katıldıklarını, yurt dışı müşterileriyle bire bir tanışma imkanı bulduklarını anlattı.

'ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL DİYENLER OLDU'

Altıgen tel örme makinesi üretim projesi için 2014 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurduklarını dile getiren Sever, çevresindekilerin buna "çok büyük bir hayal" olarak baktığını ifade etti.

KOSGEB yetkililerine, "dünyada teknik özelliği bakımından tek olacak" bu makineyi yapabileceklerini, başarabileceklerini anlattıklarını söyleyen Sever, şöyle devam etti:

"Projeyi oğlumla yazdık. Hiçbir danışman firma kullanmadık. Projemiz onaylandı. Bir yıl içinde tam otomatik altıgen tel örme makinesini yaptık. KOSGEB'e sunum projesini götürdüğümüz zaman makinemizin ilk ihracatını Belarus'a gerçekleştirdik. Yani biz makineyi bitirdik, sunum yapamadan makinenin ihracatını yaptık. İlk etapta hedefimiz 4 makineydi, 17 makine yaptık. Siparişlerimiz gelmeye devam ediyor.

Altıgen tel örme makinesinin değeri 60 bin dolar. Makinemizin fiyatı Çin'den yüksek, Almanların ürettiğinden ucuz. Çin'in kapasitesinin iki katı, Alman'ın kapasitesiyle aynı. Teknik özellikler bakımından da Alman makinesinin yapamadığı özelliklerde üretim yapan bir makine. Almanlar bu projeyi 2 milyon dolara almak istediler ancak projeyi satmadım, satmayı da kesinlikle düşünmüyorum."

Yılda 50 civarında çit teli örme makinesi üretip sattıklarını belirten Sever, "Satışlarımızın yüzde 85'i ihracata yönelik. Bunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yapıyoruz ve ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyon dolar civarında ihracat gelirimiz oluyor." ifadesini kullandı.

Coşkun Sever, yakın zamanda fuarda tanıştıkları Filistinli müşterilerine hem makine hem de ham madde sattıklarını kaydetti.

MÜŞTERİLERİN ÇOĞU ARAP ÜLKELERİNDEN

Firmanın dış ticaret temsilcisi Doha Saraçoğlu da hem çim çit hem de çit teli üreten 4 çeşit makine yaptıklarını söyledi.

Şu ana kadar 40 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Saraçoğlu, "Müşterilerimiz daha çok Arap ülkelerden. Afrika'dan da gelen çok müşterimiz var. Ürünlerimizden ve hizmetimizden müşterilerimiz oldukça memnun kaldılar. Makineyi sattıktan sonra genelde patronumuz Coşkun Bey müşterinin ülkesine gidiyor ve makineyi bizzat kendisi kuruyor, eğitimini veriyor." dedi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
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