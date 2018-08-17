Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Kobiler için yeni bir kredi destek paketi geliyor. Hazine'den yapılan açıklamaya göre paketin detaylarını TOBB ve bankalar açıklayacak.

Tabana yaygın olacak yeni paketin yanı sıra reel sektör ve bankalara ek önlemler alınıyor.

Bakanlık açıklamasının devamında şöyle denildi:

Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen bakanlıkça alınan önlemlere ek olarak reel sektör/ bankalar işbirliğinde ek önlemler alınıyor

KOBİ'lerimizin finansmanı için TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel/kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni kredi paketi üzerinde çalışılıyor.

Yakın zamanda başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.

