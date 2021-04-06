Hibe desteğiyle midye üretim tesisi kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller olarak seçildi. Kırsal bölgedeki personeli destekleyen projeye başvuru yapan İzmirli su ürünleri mühendisi 1 çocuk babası Cihat Hamarat'ın bu projeyle, hayalleri gerçek oldu.

HİBE DESTEĞİ İLE TESİS KURDU!

Geçen yıl ocak ayında Akdeniz midyesi yetiştiriciliği tesisi kurmak için başvuru yapan Hamarat, aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğine ek olarak, kendisi de 40 bin TL'lik harcama yapıp işinin patronu oldu. Urla ilçesinde Balıklıova Limanı'na yaklaşık 1 deniz mili mesafede 29 ton kapasiteli bir üretim tesisi kuran Hamarat, 'mooring sistemi' adı verilen yöntemle yavru midyelerin halatlara tutunmasını sağladı. Çiftliğin yaklaşık 4 ay önce tamamlandığını söyleyen Hamarat, "Anaçlardan alınan midye yavruları, halatlara yeni tutundu. 1 yılın sonunda kapasitemize ulaşmayı hedefliyoruz. Midye üretimi gözlem gerektiren bir üretim olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri kontrol ediyorum. Okuduğum bölüm itibariyle eğitim aldığım için günlük kontrol, seyreltme, ekim ve hasat işlemlerini su altında gerçekleştiriyorum" dedi.