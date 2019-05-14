Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Malatya’da yaşayan Engin Soyak, hobi olarak başladığı ahşam işleme sanatını meslek haline getirdi.

Ağaçlardan sanat eseri yapılıyor

İlk başlarda küçük bir dükkanda başlayan serüvenini şimdilerde büyük bir atölyede devam ettiren Soyak, sanat eserine dönüştürdüğü ahşaplar ile farklı bir konsept geliştirdi.

2 yıldır ahşap işleme işi ile uğraştığını söyleyen Ergin Soysak, önceden hobi olarak yaptığı işi mesleği haline getirdiğini belirterek, ortalama 50-60 yıllık yakılmaya ve kurulmaya bırakılmış ağaç gövdelerinden farklı eserler ortaya çıkardığını söyledi.

Yaptığı ürünlerde kullandığı ağaçları orman işletmelerde kesilmiş ağaçlardan temin ettiğini belirten Soyak, ahşaptan masa, dolap, bardak, çekmece, iş yerlerinde kullanılan aparatlar, çerçeve saat ve ağaç üzerine dokuma şeklinde resimler yaptığını ifade etti.

Çok farklı ürünler ortaya çıkardıklarını söyleyen Soyak, “Bu işin başlangıcı bir hobi ile başladı. Ahşabı tanımakla her şey başladı.

Ahşabı bir kez elinize alınca kokusu, rengi insanı cezp ediyor. Sonrada hobi olayından çıkarak bir mağaza açtık. Şimdi de atölye ile üretim yapıyoruz" dedi.

Doğanın kendilerine çok güzel ağaçlar sunduğunu ifade eden Soyak, “Biz hiçbir zaman doğadan ağaç kesimi yapmıyoruz. Orman işletmelerden kesilmiş ağaçlardan temin ediyoruz.

Doğanın sunmuş olduğu çok güzel ağaçları biz farklı yönlerde taslayarak kullanıyoruz. Ağacı alıp vernik sürüp direk piyasaya sürmüyoruz, birçok aşaması var bu süreçte.