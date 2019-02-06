FİNANS

İhale ile satılan üstün özellikli elit kuzular

KOBİ HABERLERİ  | 06.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde "elit" diye tabir edilen damızlık koyunlardan doğan üstün özellikli "İvesi" cinsi kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle yetiştiriliyor.

Küçükbaş Hayvancılıktan Sorumlu İşletme Şefi Bora Sarıçam, 'Bu sezon 37 binin üzerinde kuzu doğdu. Yüzde 27'lik bir ikiz doğum oranımız var, bu söz konusu ırk için oldukça iyi bir rakam' dedi.

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar

Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, damızlık olarak yetiştiriliyor.
Yaklaşık 93 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, yüksek verimli 35 bin koyundan elde edilen üstün özellikli 38 bin bin civarındaki kuzu, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve 300 civarında çoban tarafından özenle takip ediliyor.
Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, koyunların tam otomatik makinelerde sağılmasının ardından yavruların her gün aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.
Drone ile görüntülenen buluşmada, bir kuzunun yaklaşık bin 500 hayvanın olduğu ortamda saniyeler içinde annesine kavuşması dikkati çekiyor.
Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, üç aydan sonra sütten kesilerek besiye alınıyor. Kuzulardan büyük bir bölümü ihaleyle satılırken damızlık olarak yetiştirilenler ise daha sonra sürüye dahil ediliyor.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Küçükbaş Hayvancılıktan Sorumlu İşletme Şefi Bora Sarıçam, 12 ayrı koyun grubunda kuzularla birlikte yaklaşık 93 bin hayvan yetiştirdiklerini ve bunlara özenle baktıklarını ifade etti.
Burada her şey sistematik olarak ilerliyor. Hayvanların çiftleşme dönemi, kırkım, kuzu doğumları, hepsi belli tarihlerde kayıt altına alınarak yapılıyor.
Kuzular kasım ayının 16'sından itibaren doğmaya başlıyor ve ve doğum sezonu aralık ayının sonlarına doğru tamamlanıyor. Daha sonra 90 gün boyunca kuzular her gün aynı yer ve zamanda anneleriyle buluşarak süt emmeleri sağlanıyor.
Ardından sütten kesme programı uygulanıyor. Bu süreçte damızlığa uygun erkek ve dişiler ayrılıyor. Burada boy, cüsse, renk, anne ve babasının özellikleri, annelerinin ikizlik oranı, süt verimine bakılıyor. Buna göre ayrılıyor ve bu sayede kuzunun gelecekteki performansı belirleniyor.
Geriye kalanları ise ihaleyle satılıyor. Nisan ayında hayvanların kırkım ve yıkama işi gerçekleştiriliyor. Her yıl bu şekilde sistemli olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Her yıl besicilere katkı sunmak amacıyla ihaleyle satılan koyunlar, ülkenin hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlıyor.
Her sürüde yaklaşık 600 koyun var, her ağılda ise 800 civarında kuzu bulunuyor. Yani buluşma esnasında bir kuzu yaklaşık bin 400 hayvanın içinde çok kısa bir sürede annesini bulabiliyor.
Anne ve kuzusu birbirlerini ses ve kokudan tanıyor. Hiçbir kuzu başka bir anneye gitmiyor. Bu kuzuların annelerini kısa sürede bulmaları Allah'ın bir mucizesi deniyor. Kuzular yaklaşık 1 saat anneleriyle vakit geçirdikten sonra tekrar ayrılıyor.
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kuzu elit

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