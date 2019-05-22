İmalathaneden modern tesise

Baba mesleği olarak yaklaşık 50 yıldır kent merkezindeki küçük bir imalathanede süt ürünleri üreten Demir, bir yakını sayesinde TKDK desteklerinden haberdar oldu.

Hibe desteğiyle 2,5 milyonluk yatırım yaptı

Hazırladığı projeyle kurumdan yüzde 50 hibe desteği alan Demir, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin metrekaresi kapalı 3 bin metrekarelik alanda 2 milyon 500 bin liralık yatırımla modern bir tesis kurdu.

Günlük 19 ton sütü işleyerek yoğurt, tereyağı, krema, peynir, ayran ve kaymak üreten Demir, 30 kişiye iş imkanı sağladı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte babasıyla birlikte evde yaptığı üretimi, fabrika ortamında onlarca kişiye istihdam sağlayarak sürdürdüğünü söyledi.

Çorum'dan bir marka daha çıkmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Demir, "Bu projeye başlamadan önce günlük 2 ton süt işleme kapasiteli, eski ve küçük işletmemizde oğullarımla birlikte faaliyetlerimizi yürütüyorduk. Danışmanlık yapan bir yakınım aracılığıyla TKDK'nin hibe desteği verdiğini öğrendim ve yatırım yapmaya karar verdim." dedi.

Demir, projeyi hazırlayıp OSB'de yer tahsisi yaptırdıklarını, bu süreçte TKDK çalışanlarından ciddi destek aldığını ifade etti.

Kurumun sağladığı hibe destekle 2 milyon 500 bin liralık yatırım yaptığını anlatan Demir, şunları kaydetti: "Babamla birlikte ilk önce evde daha sonra da küçük bir imalathanede başladığımız üretimi bugün devletimizin desteğiyle kurduğumuz tesisimizde sürdürüyoruz. Evlatlarımla aramızdaki sevgi ve saygının büyüklüğü de işletmemizin bugünlere gelmesinde büyük rol oynadı. Kapasitemizi, üretim ve pazar payımızı her geçen gün artırıyoruz.

Bugünlere devletimizin desteğiyle geldik. Bu yatırımı hayata geçirmemize vesile olan, işleme ve üretim kapasitemizi yaklaşık 10 kat artırmamızda bize destek veren devletimize ne kadar teşekkür etsem azdır."