FİNANS

Isırgan otu ipliğinden dokunan ürünler, yok satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 24.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Giresun'un Espiye ilçesi Akkaya köyünde kadınlar, dağ, bayır gezerek topladıkları ısırgan otlarından elde ettikleri iplikten; kazak, çorap, bere, şal, dizlik ve bileklik gibi el emeği ürünler dokuyor.

Ürünleri tanesi 250 lirayı bulan fiyatlarda satan kadınlar, siparişlere yetiştiremiyor.

Dağ, bayır gezip topluyorlar! Siparişlere yetişemiyorlar

Espiye ilçesi Akkaya köyünde kadınlar, yıllardır yemeklerde kullandıkları ısırgan otundan iplik üretildiğini öğrenince harekete geçti, dağ, bayır gezip ısırgan otu toplamaya başladı. Çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahip olan ısırgan otundan iplik elde eden kadınlar, kazak, çorap, bere, şal, dizlik, bileklik gibi tekstil ürünleri dokumaya başladı. Çorapların diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söyleyen kadınlar, dokudukları ürünleri tanesi 250 lirayı bulan fiyatlarda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Isırgan otlu tekstil ürünlerine gelen yoğun talebi karşılamaya çalışan kadınlar, siparişlere yetiştiremiyor.

'BU OT HER DERDE DEVA'

'BU OT HER DERDE DEVA'
Isırgan otunun faydalarını anlatan Ziynet Kılıç, "Köyümüzde ısırgan otu çok fazla yetişiyordu. tarlalara ve fındık bahçelerine ısırgan otu yüzünden giremez olduk. Isırgan otları vücudumuza değdiğinde kaşındırıyordu. Kimyasal ilaçlarla bahçelerdeki ısırgan otunu temizliyorduk ama bu defa da ürünlerimize zarar veriyordu. Kimyasal ilaçların zararlarını duyuyoruz. Bizde köydeki kadınlarla bir araya gelip otları toplamaya karar verdik. Topladığımız otlarla yıllardan beri yemek yapıyoruz. Şimdi de iplik yapmayı başardığımız ısırgan otundan çorap, bere, dizlik, çanta ve süs eşyaları örüyoruz. Büyüklerimiz de ısırgan otundan iplik yapıp çorap örerlermiş. Yaşlılarımızın ağrıyan ayaklarına bu çorapları giyindiklerinde ağrıları geçermiş. Burada hem üretiyoruz hem de köyümüzün ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu ot her derde deva. Bazen sporcular istiyor. Onlara bileklik, dizlik yapıp yolluyoruz. Ağrılarına iyi geliyor" dedi.

'ÇOK UĞRAŞTIK, BAŞLARDIK'

'ÇOK UĞRAŞTIK, BAŞLARDIK'
Bugüne kadar sadece yemeğini yapıp yedikleri ısırgandan çorap örüp giyeceklerini hiç düşünmediğini belirten Elmas Aktaş da "Nasıl yapılır diye bilmiyorduk. Aklımızda sadece ısırgan otundan tekstil ürünleri yapmak vardı. Haftalarca 10 santim ip yapmak için deney yaptık. Çok uğraştık ama sonunda başardık. Çok zahmetli. Yaptığımız ilk ipten çorap ördük. Sonra bu çorapları denedik. Çoraplar insanlara rahatlık veriyor. Bize fırsat verilse ısırgan otundan tekstil ürünleri üretebilir, köyümüzün ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Bize önce yapamazsınız dediler. Ama biz yılmadık başardık. Kadınlarla toplanıp ısırgan otlu çorap, şal, bileklik örüyoruz" diye konuştu.

'ISIRGAN İPLİĞİNDEN YAPILAN ÜRÜNLER ÇOK PARA EDİYOR'

'ISIRGAN İPLİĞİNDEN YAPILAN ÜRÜNLER ÇOK PARA EDİYOR'
Isırgan otundan tekstil sektöründe ekonomik gelir elde edebilmeleri için destek beklediklerini kaydeden Neriman Kılıç ise "Isırganın biz sadece yemeğini yapmasını biliyorduk. Sonra bir duyum aldık ki ısırgan ipliğinden yapılan ürünler çok para ediyormuş. Bunun üzerine bizim arazilerde de çok ısırgan olduğu için mahalleden birkaç arkadaşla bu işe başladık. Topladığımız ısırganları bir çok defa deneme yanılma yöntemiyle liflerini ayırıp iplik yapmayı başardık. İlk denememizde de çorap bileklik, atkı gibi bir çok ürün elde etmeyi başardık. Şimdi destek bekleyerek bunu kazanca dönüştürmek istiyoruz" dedi. KAYNAK:DHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu Giresun

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Onu bulmak için yarışıyorlar! Bulanı zengin ediyor

Onu bulmak için yarışıyorlar! Bulanı zengin ediyor

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Boynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlar

Gelenek sürüyor! 129 yıldır yapıyorlar

'Aspirin getirisi buğdayın 3 katı'

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Çukurcalı çiftçi, evinde istiridye mantarı yetiştiriyor

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

Patron olmak için işinden istifa etti!

Vatandaşlar kilosu 100 TL’yi bulan mantarı toplamak için birbiri ile yarışıyor

Onu bulmak için yarışıyorlar! Bulanı zengin ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.