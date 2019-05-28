FİNANS

İşlediği koyun yünlerini dünyaya satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 28.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) yün yıkama fabrikası bulunan Ömer Çınar (36), 20 ülkeden topladığı koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor. İş insanı Çınar, yaptıkları ihracat ile yılda ülkeye 10 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.

İşlediği koyun yünlerini dünyaya satıyor

Uşak'ta 2002 yılında, henüz 19 başındayken babasından fabrikayı devralan evli ve 1 çocuk babası Ömer Çınar, 10 bin metrekarelik tesiste, yurt içi ve yurtdışından 20 ülkeden topladıkları ham koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor. Fabrikayı babası Nurettin Çınar'dan devraldığında yıllık 1900 ton yün işlediklerini belirten Ömer Çınar, 17 yılda kapasiteyi yıllık 5 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi. Yurt içinden ve yurt dışından topladıkları yünlerin 7 hazneli makinede çeşitli kimyasal maddeler ile yıkandığını, ardından kurutma ve presleme işleminin yapıldığını anlatan Çınar, köylüden gelen ham koyun yünlerinden yüzde 60, tabakhanelerden gelenlerden ise yüzde 20 oranında verim aldıklarını kaydetti.

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'YILDA 10 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR'

Fabrikayı devraldıktan sonra 8 yıl boyunca yurt içine üretim yaptıklarını Çınar, 2011 yılında ilk ihracatı Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracata başladıklarını söyledi. 2014 yılında fabrikada bulunan makineleri yenilediklerini belirten Çınar, "Bugün 20 ülkeden toplayıp, işlediğimiz yünlerin yüzde 80'ini Çin'e, yüzde 20'sini ise Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Toplam 40 ülkeye ihracaat yapıyoruz. Türkiye'de bulunan yün yıkama fabrikalarının yaklaşık ülkeye yıllık 50 milyon dolar getirisi var. Bunun yılık 10 milyon dolarının bizim firmamıza ait" dedi.

Fabrikasında 50 kişiye istihdam sağlayan Çınar, 17 yıl önce babasından devraldığı tesisi büyüterek, 2015- 2018 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 41'inci sırada yer aldı.

KAYNAK:DHA

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi dolar döviz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TEBRİK EDİYORUM KARDEŞİM SİZİ.ALLAH İŞLERİNİZİ ASAN EYLESİN. Aman sakın sakın LÜKS,İSRAFA DALMA,ÇALIŞANIN HAKKINI ANINDA ÖDE,AHINI ALMA. Ülkemde en çok duymak istediğim haberler bunlar.ÇALIŞAN,ÜRETEN,ÜRETTİĞİ İLE HEM ÇALIŞANINA HEM ÜLKESİNE KAZANDIRIP KAZANAN İNSANLAR MAREŞAL RÜTBESİNE LAYIKLAR.
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