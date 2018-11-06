İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti

İtalya'dan istediği zeytin sıkma makinesi zamanında teslim edilmeyince bunu üretmeye karar veren Balıkesirli mühendis, hem kapasite, fiyat ve donanım bakımından daha avantajlı bir makine tasarladı hem de ihracatına başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan maden mühendisi Rıfat Avşar Kahyaoğlu, 1997 yılından bu yana aile şirketi olan Kahyaoğlu Paslanmaz Çelik firmasında gıda sektörü için makina üretimi ve satışı yapıyor.

Aralarında Çin, ABD, Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu 36 ülkeye ihracat yapan firma, yurt dışında teknik servis hizmeti de veriyor.

Gıda sektörü için daha çok stok tankı ve paketleme makineleri üreten firma, ithal ettiği bazı ekipmanların satışını da gerçekleştiriyor.

Geçen yıl Iraklı bir müşterisinin talebi üzerine İtalya'dan zeytin sıkma makinesi sipariş eden Kahyaoğlu, şirketin 60 gün olarak bildirdiği teslim süresi aşılınca 2 kez üretici firmayı ziyaret etti.

Makineyi bir türlü teslim alamayan Kahyaoğlu, İtalyan yöneticilerle tartıştı, ardından siparişten vazgeçti.