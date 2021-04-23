Kanola ile yağ ithalatı azaltılabilir

Bölgenin verimli topraklarını ayçiçeğinden önce sarıya boyayan kanolaya her geçen yıl daha fazla çiftçi yöneliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi.

77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi.

Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer alırken bu ili Edirne ve Kırklareli izliyor. Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde de 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, kanolanın bölgeyle özdeşleşmiş bir ürün olduğunu söyledi.

Kanolanın ayçiçeği ve buğdaydan daha karlı bir ürün olduğunu belirten Kaya, sıkışmış olan buğday ve ayçiçeği ekim nöbetinde çiftçilere ekstra imkan sağlayacak bu ürünün mutlaka ekim nöbetinde yer alması gerektiğini ifade etti.