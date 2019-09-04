Karaman'da Antep fıstığı, yöre halkının geliri oldu

Karaman'ın güneyindeki dağlık alanda doğal ortamda yetişen yabani menengiç ağaçları, Antep fıstığı aşılanmaya başlanmasının ardından bölge halkının gelir kaynağına dönüştü.

Göksu Nehri'nin içinden geçtiği Nunu Vadisi'nin sulama imkanı bulunmayan yamaçlarında, yöre insanının tahıl ürettiği tarlaların yanında menengiç ağaçları bulunuyor.

Çukur Köyü Muhtarı Hüseyin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde yıllar önce bir tane bile Antep fıstığı ağacı olmadığını ancak bir ziraat mühendisinin menengiç ağacına fıstık aşısı yapmasıyla yöntemi öğrendiklerini anlattı.

O mühendis sayesinde yüzlerce kişinin bu işten para kazandığını dile getiren Koç, bölgede aşılanmayı bekleyen 500 binden fazla menengiç ağacının olduğunu söyledi.

Menengice aşı yapıldığında 4-5 senede ürün vermeye başladığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Fakat fidan olarak ekersen bu süre 20 seneyi bulabiliyor. Aşılamak bu yönden de avantajlı. Menengiç ağaçları bölgeye uyumlu olduğu için fazla su istemiyor. Bazı ağaçlar hiç sulanmadan meyve verebiliyor. Fıstık üretimi köylülerin bütçesine büyük destek sağlıyor. Bu yıl fıstık, kalitesine göre 50-55 liradan alıcı buluyor. Yani, bizim için iyi bir destek."