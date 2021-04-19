Kendi işlerini kurdular, 3 elti birlikte yapıyor

Mardin'in Derik ilçesi Kırsal Dumluca Mahallesi'nde arıcılık yapan 3 kadın, havaların ısınmasıyla birlikte kolları sıvadı. 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla gün boyu ilgilenen kadın arıcılar, bu işin eğitimini ise, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan aldı. ilkbaharın gelişiyle işe koyulan ve aynı zamanda elti olan 3 arıcı kadın, hem bal veriminden, hem de ekonomik kazancından çok memnun.

'ELTİLERİMLE BİRLİKTE BURAYA GELİYORUZ'

Arıcı kadınlardan 5 çocuk annesi Sevdet Bedirhanoğlu (42), yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yaptığını söyledi. Bedirhanoğlu, "350 kovanımız var. Her kovandan yaklaşık 28 kilo bal alıyoruz. Bu iş bize dedelerimizden kaldı.

Ben de çocuklarıma öğretiyorum. Eltilerimle birlikte buraya geliyoruz. Bu işi kol kola yapıyoruz. Sabah saat 7’den, akşama kadar arılarımızla uğraşıyoruz. Her türlü bakımlarını yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna 8 ay gittik. Diplomamızı aldık. Şimdi bu işi eğitimli olarak yapıyoruz ve geçimimizi bu işten sağlıyoruz" dedi.