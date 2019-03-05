FİNANS

Kilosu 100 lira! Fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor

KOBİ HABERLERİ  | 05.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor.

Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen "keme mantarı"ndan yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.

Yılda sadece iki ay yeniyor

Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.

Yağışlar verimi arttırdı fiyatı düşürdü

Yağışlar verimi arttırdı fiyatı düşürdü
Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.
Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.
Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.
Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:
"İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar.
Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak."

"Hem çok lezzetli hem de sağlıklı"

"Hem çok lezzetli hem de sağlıklı"
Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti.
Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, "Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor.
Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin" diye konuştu.
Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı.
Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa keme kebabı

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