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Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

KOBİ HABERLERİ  | 24.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı.

Kilosu altınla yarışıyor

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor.
Arıcılar arı sütünü elde etmek için kovanlarını 3 gruba ayırıyor. Bir grup kovanlarda lavra üretimi yapılırken, diğer kısımda ise yumurta transferi yapılıyor ve üçüncü gruptan ise sağım işlemi gerçekleşiyor
120 kovan arısı olan bir arıcı bunun 36 kovanından her gün arı sütü sağımı yapabiliyor. 36 kovan arıdan ise günde 400 gram arı sütü hasat ediliyor. Hasat edilen bu sütün kilosu ise 6 bin liradan satışa sunuluyor.
Oldukça çok alıcısı olan bu süt sade veya bal polen ile karıştırılarak satılıyor. Bursa’da 6 kişilik ailesiyle birlikte 120 kovan arasından arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, "Her kovanda 9 çıta bulunuyor.
Bu çıtalardan günde sadece bir tanesi alıp sağım yapıyoruz. İlk önce siyah peklere ana arının yumurta yapmasını sağlıyoruz. Sonra bu yumurtaları alıp genç arıların bulunduğu kovanlara koyuyoruz.
Genç arılar bu petekleri arı sütüyle dolduruyor. Bu petekleri 72 saatin sonunda sağım yapıyoruz. 120 kovandan günlük 36 peteğini sağım yapıyoruz. Bu kovanlardan da yaklaşık 400 gram arı sütü elde ediyoruz.
Bu arı sütünün kilosunu ise 6 bin liradan satıyoruz. Sağım Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor.
Özellikle aileler çocuklarının gelişimi için alıyorlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler ve hasta olanlarda alıyor. Bu arı sütünü eksi 18 derecede 24 ay saklanabiliyor.
Buzdolabında ise eski 4 derecede 40 gün bozulmadan duruyor. Günlük bu arı sütünün tüketimi normal insanlarda yarım gram hastalarda ise 1 olarak tüketiyorlar" dedi. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
arı sütü bursa

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