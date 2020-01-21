FİNANS
  4. Kış mevsiminin vazgeçilmezi tahin helvası! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi tahin helvası! Kalorifer gibi ısıtıyor

KOBİ HABERLERİ  | 21.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin soğuk havalarla birlikte kendisini fazlası ile hissettirdiği Uşak’ta tahin helvasına olan talep artmaya başladı. Uşaklı helvacı esnafı, tahin helvasına olan ilginin fazla olmasını ise özellikle vücut ısısını koruyup, arttırmasına bağlıyor. Vatandaşlar ise ‘kışın tahin evlası kalorifer gibi ısıtır’ diyerek helvacıların yolunu tutuyor.

Uşak’ın onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan helva kış aylarında en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Türkiye’de gelenek ve göreneklere göre doğumlarda, cenazelerde, hac ibadeti dönüşünde yapılarak akraba ve komşulara dağıtılan helva, kış aylarının gelmesi ile helva satarak geçimini sağlayan esnafların yüzünü güldürüyor. İçerisinde yer alan tahin, şeker ve çöven kökü suyu bulunan helva yaz aylarında gurbetçilerin ilgi odağı olurken kışın da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Öte yandan, vücut ısısını da koruyarak hem sıcak tutuyor hem de soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu fayda sağlıyor.

'TAHİN MİDENİN DOKTORUDUR'

30 yıldır helva üretimi ve satışı yapan helvacı esnafı Tahsin Ünal kışın işlerin yaz mevsimine göre artış gösterdiğini belirterek, “Kışın satışlarımız yaza göre çok iyi oluyor. Vatandaşlarımız hava soğuk olduğu için ısınmak amacı ile tahin tüketiyor. 'Tahin midenin doktorudur' diyebilirim. Sabah kalkıldığında aç karnına tüketilen tahin; mide yanmasına, reflüye iyi gelir" diye konuştu.

'EN FAZLA SATILAN ÜRÜN SADECE TAHİN HELVASI'

En çok ilgiyi gören ürünün 'tahin helvası' olduğunu söyleyen Ünal, “Helvanın ana maddesi tahin. Tahin de zaten susamdan elde ediliyor. Kalıplarda bir gün bekliyor. Şeker ile tahin bütünleşiyor. Ertesi gün kalıplardan çıkartıyoruz. Tezgahımıza koyuyoruz, müşterilere ikram ediyoruz ve satıyoruz. En çok sade tahin helvası tüketiliyor" diye belirtti.

'EVİMİZDEN EKSİK ETMİYORUZ'

Kış mevsimin gelmesi ile soğuklardan korunmak için bolca tahin helvası tükettiğini belirten Kudret Aktürk, “Kışın soğuk geçtiği için tahin helva, köpük helva ve pekmezi genelde evimizden eksik etmeyiz. Kış günlerinde devamlı bunları kullanırız. Sokağa çıkmadan önce çocuklarımıza yediririz. Helva kış günlerinde sıcak tutar" dedi.

'KALORİFER GİBİ ISITIR'

Tahin helvasının vücudu ısıttığını dile getiren Mustafa Uşaklı, “İnsan vücudunu kalorifer gibi ısıtır. Sağlık deposudur. Ben bol bol tüketiyorum. Hap yerine, ilaç yerine tahin helva yiyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Menajer olduğunu düşünüp arıyorlar! Ünlü futbolcuların kramponların tamir ediyorMenajer olduğunu düşünüp arıyorlar! Ünlü futbolcuların kramponların tamir ediyor
Otomobil fiyatına satılıyor Otomobil fiyatına satılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helva, uşak, soğuk hava,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Almanya'da görüp Rize'ye getirdi! Tanesi 3 euro

Almanya'da görüp Rize'ye getirdi! Tanesi 3 euro

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Menajer olduğunu düşünüp arıyorlar! Ünlü futbolcuların kramponların tamir ediyor

Menajer olduğunu düşünüp arıyorlar! Ünlü futbolcuların kramponların tamir ediyor

Açık artırma usulü satılıyor! Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına satılıyor

800 liralık lavanta çiçeğinden 20 bin liralık yağ elde ediliyor

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Fıstık fiyatları altınla yarışıyor! Kilogramı iç piyasada 100, dış piyasada ise 180 lira

Fiyatı altınla yarışıyor!

Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mor ekmek Sivas'ta üretiliyor

Japonya'da zorunlu tüketiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.