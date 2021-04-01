Kızını iyileştirmek için Çin Bıldırcını yetiştirdi, şimdi para kazanıyor

Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fadime Ongun, 7 yaşındaki kızı Eylül’ün bağışıklık sistemi zayıflayıp, sık hastalanıp, kilo alamamaya başladığında arayışa girdi. İnternetten Çin bıldırcınını gören Ongun, Bursa’dan bir erkek ve bir dişi Çin bıldırcını getirtti.

Evinde kafeste, marul, maydanoz, arpa ve buğdayla Çin bıldırcınlarını besleyen Ongun, yumurtalarını da kızı Eylül’e yedirmeye başladı. Normal bıldırcına göre yapı olarak küçük, evde kafeste beslemeye uygun, daha temiz ve kokusuz, bir yumurtası da normal dört yumurta oranında besleyiciliğe ve proteine sahip olan yumurtalardan yiyen Eylül’ün bağışıklık sistemi güçlendi, daha az hasta olmaya başladı ve saçları da güçlenip hızla uzamaya başladı.

Kızındaki bu değişikliği fark eden anne Fadime Ongun, kendi kızı gibi diğer çocuklarında şifa bulması için bıldırcın sayısını arttırarak yumurta üretimini arttırıp satışını yapmaya başladı.

Hem kızına şifa hem de kendisine gelir kaynağı bulan Ongun, başta yakın çevresi ve Denizli geneli olmak üzere yakın illere de yumurta gönderiyor. Ongun’un hem tüketim hem de kuluçka için ürettiği organik yumurtalar, tanesi 2,5 TL’den büyük talep görüyor.