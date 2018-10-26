Kobi Sohbetleri 6 Kasım'da Kworks'te düzenlenecek

E-ticaretin önemi, e-ticarete başlamanın pratik yolları, e-ticaretteki fırsatlar ve alternatif satış kanalları sayesinde nasıl daha fazla para kazanılacağı hakkında sohbet edilecek bu etkinlikte Bonvagon Kurucu Ortağı Demet Ersipahi Candemir, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Godaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber olacak. 6 Kasım Salı akşamı Kworks’te yapılacak olan ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2yDkPJL adresinden kayıt olabilecek.
GİRİŞİMCİ SOHBETLERİ
Girişimcilikle ilgili merak edilen ve ihtiyaç duyulan her şeyin masaya yatırılacağı, başarıya ulaşmış girişimcilerin deneyimlerini aktaracakları, aynı zamanda katılımcıların yeni insanlarla tanışabileceği, sohbet edebileceği ve bilgi paylaşımında bulunabileceği Girişimci Sohbetlerinde bu ay Zebrapos Kurucusu Deniz Aydemir, Abonesepeti CEO’su Deniz Okumuş ve PayU Türkiye ve Afrika Pazarlama Müdürü Gaye Ör konuşmacı olarak yer alacak. 8 Kasım Perşembe akşamı Türk Telekom Santral’de yapılacak olan ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2yxICuM adresinden kayıt olabilecek.
KARİYER SOHBETLERİ
Dijital dünyada kariyer yapmış bir yöneticinin ve insan kaynakları konusunda uzman bir diğer konuğun katılımcılarla buluştuğu Kariyer Sohbetlerinde iş dünyasının beklentileri, değişen iş yapım şekilleri, dijital dönüşüm sayesinde nasıl daha verimli iş yapılabileceği, yeni iş alanları, deneyimler ve yaşanmış hikayeler konuşulacak. 13 Kasım Salı akşamı Garanti Partners Girişim Üssünde yapılacak olan ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2PrFlqe adresinden kayıt olabilecek.
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