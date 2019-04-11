FİNANS

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 11.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağışların da etkisiyle nadir bulunan ve kuzugöbeği adı verilen mantar bulunmaya başladı.

Kazdağları'ndan mantarı toplayan köylüler, kilosunu 100 TL'den satıyor.

Gram gram satılıyor!

Özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yetişen kuzugöbeği mantarı Edremit’in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için Nisan-Haziran ayları arasında önemli bir gelir kaynağı.
Mantar, 200 gramlık poşetlerde 20 liradan satışa sunuluyor.
Kuzugöbeği mantarına talebin yüksek olduğunu söyleyen köylülerden Selçuk Özokçu, mantarı alanların genellikle yörede yumurta ile birlikte kavurarak pişirdiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi: "Nisan ayında başlayan yağmurlardan sonra nadir olarak çıkan kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı.
Kazdağları’nda genellikle yağışlara göre nisan ayından itibaren çıkıyor. Çam ağaçlarının altından kendisi yetişiyor.
İlaç yapımında da kullanıldığı söyleniyor ama zaten nadir olarak çıktığı için biz o tür bir araştırmada bulunmadık. Toplayabildiğimiz bir kaç kilo mantarı 200 gramlık poşetlerde satıyoruz. Özellikle yumurtalı kavrulunca çok güzel bir tadı oluyor.' KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
kuzugöbeği mantarı balikesir

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