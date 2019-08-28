FİNANS

Köyün nüfusu, incir hasadında 3 katına çıkıyor

KOBİ HABERLERİ  | 28.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen ve İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren 'Bursa siyahı'nda hasada başlayan üreticiler, hava şartlarının iyi olmasının da etkisiyle yüksek rekolte bekliyor. Kentteki siyah incirin yaklaşık yüzde 50'sinin üretiminin sağlandığı Çağlayan köyü, hasat zamanı doğu illerinden fazla göç alıyor. 1400 nüfuslu köyde nüfus, hasat zamanı gelen mevsimlik işçilerle 3 katına çıkıyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incir; bu yıl kalitesi, yüksek verimi ve 13 liraya kadar çıkan satış fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Her yıl Ağustos ayında başlanan ve 2 ay süren incir hasadında bu sene verimli dönem oldu. Bursa'daki siyah incir üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin sağlandığı Çağlayan köyü, 2 ay süren hasat zamanında, başta doğu illeri olmak üzere birçok şehirden mevsimlik göç alıyor. Köy nüfusu 1300'ken, incir hasadı zamanında Siirt, Batman, Şırnak başta olmak üzere diğer illerden köye gelen mevsimlik işçiler ile yaklaşık 4 bin kişiye ulaşıyor.

'ONLARIN BİZE, BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Çağlayan köyü olarak siyah incir üretiminde en kaliteli ve verimli yılı yaşadıklarını belirten muhtar Mustafa Cebeci, "İncir sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, doğudan ve kırsal kesimden çalışmak için köyümüze gelen arkadaşların burada hasat zamanı 2 ay boyunca çalışıp 1 sene boyunca ailesini geçindirebildiği bir ürün. İncirin bu sene kalitesi de sattığımız fiyatı da çok güzel. Çiftçi bu durumdan memnun. Umarım böyle devam eder. Köyümüzün nüfusu ortalama 1300 kişi. İncir ağustos ayında toplamaya hazır hale gelir. İncir hasadının başladığı zamanda köyümüzün nüfusu ortalama 3 bin 500 ile 4 bin kişi arasında oluyor. Köyümüzün dışından gelen işçiler ile birlikte köyümüz oldukça kalabalık oluyor. Onların bizlere, bizim de onlara ihtiyacımız var. İncirin hasadını başka türlü yapamayız. İncir hasadı yaklaşık 2 ay sürüyor. Batman, Siirt, Şırnak, Suriye, Balıkesir gibi birçok yerden gelen işçiler köyümüzde incir hasadına katılıyor" diye konuştu.

'ÇALIŞMAK İÇİN SİİRT'TEN GELİYORUZ'

İncir hasadında çalışmak için 25 işçi olarak Siirt'ten geldiklerini söyleyen Hasan Gezer ise "4 senedir Bursa'ya gelerek aynı kişinin bahçesinde çalışıyoruz. İşimiz sezonda 2 ay devam ediyor. Köy halkı bize çok iyi davranıyor. Onlardan memnunuz. Sabahın erken saatlerinde incir bahçesine gelip akşama kadar burada çalışıyoruz. Yemeğimizden sıcak suyumuza her şeyimiz var ve biz de köylü halkıyla iyi geçiniyoruz. Siirt'te iş sıkıntısı olduğu için geçimimizi orada sağlayamıyoruz. Çalışmak zorundayız ve bu yüzden de buraya geliyoruz" dedi.

KAYNAK:DHA

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