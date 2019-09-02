FİNANS

Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar alıcı buluyor

KOBİ HABERLERİ  | 02.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin incir deposu Aydın’da bu yıl rekolte yüksekliği üreticiyi memnun ederken, kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Germencik Köylü pazarında incir bereketi yaşanırken, ürünlerini pazarda satmaya gelen üreticiler fiyatlardan oldukça memnun. Kuru incir pazarda 20 TL’den başlayıp, 40 TL’ye kadar değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Bu yıl incirin altın yılını yaşadığını belirten üreticiler, emeklerinin karşılığını aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Germencik Dağyeniköy Mahallesi’nden üretici Mustafa Yıldız, “İncir bu yıl yüz güldürdü. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir takım etkenlerden dolayı verim düşüklüğü yaşanmıştı. Ama bu yıl Allah’a çok şükür hem rekolte yüksek, hem de fiyatlar güzel. Yılda yaklaşık 25-30 ton incir işleriz. Geçen yıl havaların yağışlı geçmesinden dolayı verim azdı. Bu yıl hava şartları ve diğer etkenler olumlu olunca İncir’de altın yılımızı yaşıyoruz. Ürünlerimizin büyük bölümünü tüccarlara veriyoruz. Bir kısmını da burada köylü pazarında satıyoruz. İncirin kaliteli olmasından dolayı alan da, satan da memnun. İnşallah sezon sonuna kadar bu böyle devam eder” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuru incir rekolte yüksekliği üretici

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