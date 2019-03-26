Kuşkonmaz üretiminde 'iyi tarım' sertifikası ile büyük mağazalara girdi

Bu yıl tarlasından 15 ton ürün almayı hedeflediğini belirten Aksoy, kilosu 50 liradan satılan kuşkonmaz üretimi için 'iyi tarım' sertifikası aldı, büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı.

ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup, master yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti.

13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılı Aralık ayında Ula'nın Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi. 2017'de 7 ton, 2018'de 10 ton ürün alan Aksoy, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı.

Tarlasında 11 kadınla birlikte hasat yapan Aksoy, bu yılki hedefinin ise 15 ton olduğunu söyledi. Azmi ile de takdir toplayan Aslı Aksoy, kuşkonmazın kadın emeği isteyen bir ürün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sürekli eğilerek çalışıyoruz. Her bir ürünün bakımı çok hassasiyet gerektiriyor. Bunu da kadınlarla birlikte çok rahat sergileyebiliyoruz. Ekip uyumu çok önemli. Zaten biz burada her gün ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Bazen işleri bitiremediğimizde burada gece yarısına kadar türkülerle, şarkılarla neşe içinde çalışmaya devam ediyoruz.