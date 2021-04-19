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Kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira!

19.04.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor.

Kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira!

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

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Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor.

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Yerlerini bilmeyenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında." diye konuştu.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kökünden sökün 1 spor bile kalmasın toprakta sonra buralar eskiden hep mantardı diyip gezersiniz ortalıkta
vay arkadaş , 40 senedir zehirlidir diye üstüne basıp basıp eziyorduk .. çöpe gitti yaklaşık 486 bin lira...:)
Muğla da topluyoruz şuan mevsimi etten daha değerli

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