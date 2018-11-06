FİNANS

Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi

KOBİ HABERLERİ  | 06.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Yıllardır geçimlerini akrep toplayarak sağlayan Şanlıurfalı iki kardeşin hayalini iş dünyasının önde gelen 40 ismi bir araya gelerek gerçeğe dönüştürdü. 20 milyon liralık yatırımla kurulan akrep çiftliğinden elde edilecek zehrin litresi 10 milyon dolar olarak ifade edilirken, panzehirin Mehmetçik’in yanı sıra birçok ülke ordusu tarafından da kullanılacağı belirtiliyor.

Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi

Türkiye'nin önde gelen birçok iş insanı, birikim ve yeteneklerini 'akrep çiftliği' projesinde birleştirdi. Aralarında Akın Kozanoğlu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Tofaş'ın eski CEO'su Ali Pandır, Temsa'nın eski CEO'su Mehmet Buldurgan'ın bulunduğu birçok ünlü iş insanını bir araya getiren çiftlik, Eskişehir'de üretime geçti.

İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN HAM MADDESİ

SABAH’ın haberine göre 40 kişilik yatırımcı kadrosu, ilk etapta çiftliğe 20 milyon TL yatırdı. Çiftlikte, küresel ilaç ve kozmetik sektörü için önemli bir hammadde kaynağı olan akrep zehiri üretilecek. Aynı zamanda Türk askerini de akrep sokmalarına karşı koruyacak olan panzehir elde edilecek. Halen çiftlikte bulunan binlerce akrep Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elle toplanıyor ve üremeleri sağlanıyor.

ÜRETİM BAŞLADI SENEYE SATIŞ YAPILACAK

Farklı sektörlerden iş insanlarını buluşturan proje, yıllardır geçimlerini akrep toplayarak sağlayan Şanlıurfalı iki kardeşin hayalleri ile start aldı. Projelerini 'Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık A.Ş.'ye sunan kardeşlere olumlu dönüş yapılmasıyla yatırım süreci başladı. Şirket Ortağım Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, "Bu ağ 4 yıldır faaliyette. 6 ortağız ama bunun dışında farklı yatırımcılarımız var. Hayvan kaynaklı zehirlenmelere çare olmak için yola çıktık. İlaç üretimimiz başladı ve gelecek sene satışa çıkacak" dedi.

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Eskişehir Sanayi Bölgesi'nde 7 dönüm alan üzerine kurulan Alternative Biological Laboratories (ALBILA) Serum ve Biyolojik Ürünler tesislerinde, akrep zehri anti serum haline getirilerek ihraç edilecek. Litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehri birçok ülke ordusu için alıyor. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus Crassicauda türü akreplerin zehri, üniversite-sanayi işbirliğiyle anti serum haline getirilecek.

ORDU İÇİN ALIM YAPILACAK

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan patronlar, şu bilgileri verdi: "Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehirinde uzman ülkelerle işbirliğine gittik. Az sayıda ülkede bu yatrırım var. Mehmetçik için de bu panzehir çok önemli. Başka ülkelerin ordularına da satış yapacağız." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bakımları ve sağımları yapılan akreplerle yine üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve cerrahi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezinde fare ile tavşan deneyleri yapılıyor.

Dünyaya ihraç edilecek! Litresi 10 milyon dolarDünyaya ihraç edilecek! Litresi 10 milyon dolar
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Anahtar Kelimeler:
akrep zehiri Şanlıurfa

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