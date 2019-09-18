Mardin’in ödüllü eşek sütü sabunu 27 ülkeye ihraç ediliyor

Mardin’de çırak olarak başladığı işin ustası olan Aselcioğlu Sabun İşletmesi sahibi Sehmus Özdaner, ürettiği eşek sütü sabununu 27 ülkeye ihraç ediyor. Eşek sütü sabunu için çiftlik kuran ve taleplere yetişemediği için çevre illerden de eşek sütü temin eden Özdaner yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan eşek sütü sabunu yapımını meraklılarına aktardı.

Bu yıl Türkiye’de Altın Taç ödüllerinde Mardin’e doğal ürün olarak Aselcioğlu markası ile birincilik kazandıran Şehmus Özdener eşek sütü sabunun cilt deformelerine, lekelere ve doğal oluşu ile gözde sabunlar arasında yer aldığını söyledi. Mardin’in doğal el yapımı sabunlarını 27 ülkeye ihraç eden Şehmus Özdaner eşek sütü sabununa yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sonrası çiftlik kurarak 27 ülkeye eşek sütü doğal sabun ve Mardin yöresi el yapımı doğal sabun ihracatı yapıyor. Bu yıl üretimini iki katına çıkaran Şehmus Özdaner yerli ve yabancı turistlerin en gözde ürününün eşek sütü sabunu olduğunu kaydetti.

Satışlardaki ciddi artış nedeni ile 27 ülkeye ihracat yapan ve bir çok talebi reddetmek zorunda kaldıklarını aktaran Şehmus Özdaner, eşek sütü için kurdukları çiftlikte sütün sabun oluşu yolcuğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.