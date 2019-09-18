FİNANS

Mardin’in ödüllü eşek sütü sabunu 27 ülkeye ihraç ediliyor

KOBİ HABERLERİ  | 18.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Mardin’de çırak olarak başladığı işin ustası olan Aselcioğlu Sabun İşletmesi sahibi Sehmus Özdaner, ürettiği eşek sütü sabununu 27 ülkeye ihraç ediyor. Eşek sütü sabunu için çiftlik kuran ve taleplere yetişemediği için çevre illerden de eşek sütü temin eden Özdaner yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan eşek sütü sabunu yapımını meraklılarına aktardı.

Mardin’de çırak olarak başladığı işin ustası olan Aselcioğlu Sabun İşletmesi sahibi Sehmus Özdaner, ürettiği eşek sütü sabununu 27 ülkeye ihraç ediyor. Eşek sütü sabunu için çiftlik kuran ve taleplere yetişemediği için çevre illerden de eşek sütü temin eden Özdaner yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan eşek sütü sabunu yapımını meraklılarına aktardı.

Bu yıl Türkiye’de Altın Taç ödüllerinde Mardin’e doğal ürün olarak Aselcioğlu markası ile birincilik kazandıran Şehmus Özdener eşek sütü sabunun cilt deformelerine, lekelere ve doğal oluşu ile gözde sabunlar arasında yer aldığını söyledi. Mardin’in doğal el yapımı sabunlarını 27 ülkeye ihraç eden Şehmus Özdaner eşek sütü sabununa yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sonrası çiftlik kurarak 27 ülkeye eşek sütü doğal sabun ve Mardin yöresi el yapımı doğal sabun ihracatı yapıyor. Bu yıl üretimini iki katına çıkaran Şehmus Özdaner yerli ve yabancı turistlerin en gözde ürününün eşek sütü sabunu olduğunu kaydetti.
Satışlardaki ciddi artış nedeni ile 27 ülkeye ihracat yapan ve bir çok talebi reddetmek zorunda kaldıklarını aktaran Şehmus Özdaner, eşek sütü için kurdukları çiftlikte sütün sabun oluşu yolcuğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.


EŞEK SÜTÜNÜN ÇİFTLİKTEN SABUN YOLCULUĞU

Yaklaşık 40 doğurgan eşek ve çevre illerdeki eşek sütü çiftliklerinden topladıkları sütlerden doğal meşe külü suyu ile kimyasal kullanmadan 6 saatlik bir zeytinyağı ve sütün kaynaması ile sabunu ürettiklerini belirten Özdaner, “Eşek sütü sabunu cilt lekelerine ve deformelerine en etkili doğal ürün olduğu için yoğun ilgi görüyor" dedi.

'ATIN TAÇ ÖDÜLLÜ SABUNLAR'

Eşek sütü sabununun 3 aşamadan oluştuğunu belirten Özdener “Yüzde 50 saf zeytinyağı, yüzde 33 eşek sütü, yüzde 17 meşe külünden ve sodyum suyundan oluşuyor. Zeytin yağı 40 dereceye gelince eşek sütünü katıyoruz ve ardından sodyum suyunu koyuyoruz. Bunu kaynatarak sabun haline geliyor. Mardin’de eşek sütü çiftliğimizi kurduk ve takviye olarak da çevre illerden eşek sütü satın alıyoruz. Süt olarak bir ton da, 5 ton da süt bulsak bile yetersiz kalıyor. Tonaj olarak rakam yanlış olur” diye konuştu.

60 TON SABUN ÜRETİMİ YAPILDI

Bu sezonda 60 ton sabun üretim yaptıklarını belirten Özdaner, “Sabunda eşek sütü, keçi sütü, defne, badem, ardıç katranı ve sanatçı Bülent Ersoy’a özel üretimimiz Türk hamamı sabunu üretiyoruz. 27 ülkeye ihracatımız var, çoğu ülkeye yetişemediğimiz için cevap veremiyoruz. Ciltte deformeyi engellediği, makyaj temizliği için en ideal sabun olduğu için talep çok yoğun. Şuan satış patlaması yaşıyoruz. Bu yılda Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yapılan ödüllerde sabun markasında Türkiye birinciliğini aldık. Atın Taç ödülü Mardin sabununun oldu” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mardin eşek sütü

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