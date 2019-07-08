FİNANS

Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 08.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, 40 yıl çocuk doktorluğu yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, kiraladığı bozuk orman arazisinde Polonya’dan getirdiği organik fidanlarla likapa olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı. Bütün birikimini bu işe yatıran Tomris Özeler, 8 yıllık çalışmasının ardından bu yıl ilk defa 2 ton ürün almayı hedeflediğini, siparişlere yetişemediğini söyledi.

Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor

Zonguldak'ta, 40 yıl çocuk doktorluğu yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, kiraladığı bozuk orman arazisinde Polonya’dan getirdiği organik fidanlarla likapa olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı. Bütün birikimini bu işe yatıran Tomris Özeler, 8 yıllık çalışmasının ardından bu yıl ilk defa 2 ton ürün almayı hedeflediğini, siparişlere yetişemediğini söyledi.

Kentte uzun yıllar çocuk doktorluğu yapan ve birçok kesim tarafından tanınan Tomris Özeler, toplam 40 yıllık meslek hayatının ardından 2007 yılında emekliye ayrıldı. Ardından farklı bir ürün yetiştirme hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Tomris Özeler’in, likapa olarak da bilinen mavi yemiş meyvesi dikkatini çekti. Mavi yemişin idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi gösterdiği, kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive ettiği, anti kanserojen ve antioksidan özelliğe sahip olduğu, taze olarak yenildiğinde kanı temizlediği ve kalp krizi riskini azaltması gibi birçok faydaları olduğunu duyan Tomris Özeler, bu meyveyi yetiştirmeye karar verdi.

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2011 yılında Zonguldak-Ereğli Karayolu’nda bozuk orman arazini kiralayan Tomris Özeler, yanında çalışan işçilerle birlikte kazma ve kürekle çalışarak araziyi tarıma uygun hale getirdi. Tomris Özeler, ardından Polonya’dan ithal ettiği mavi yemiş fidanlarını araziye dikti. İlk yıllarda verimli ürün elde edemeyen Tomris Özeler zamanla ürün almaya başladı ve çevresine satmaya başladı. Yılın 9 ayını tarım arazisinde geçiren Tomris Özeler, ürününü tanıtmak için fuarlara katılmaya başladı. Bazı zamanlar, halk pazarında da tezgah kurarak ürününü satan Tomris Özeler, zamanla çevresini genişletti.

TÜM BİRİKİMİNİ YATIRDI, SABIRLA BEKLEDİ

Tomris Özeler, bu yıl 2 ton ürün almayı hedeflediğini ve siparişlere yetişemediğini söyledi. Tüm birikimini bu işe yatırdığını ve sabırla bu günleri beklediğini ifade eden Tomris Özeler, şöyle dedi:

"Buranın toprağına uygun olduğu için bu ürünü seçtim. Karadeniz’e bir özgü bitki bu. Bir doktor olarak böyle faydalı bir ürünü üretmenin daha uygun olduğunu düşündüm. Çok faydalı. Damarlanmayı arttırıyor. Kalp krizine engel oluyor. Antioksidan özelliği çok fazla. Bilimsel olarak ispatlanmış idrar yolları enfeksiyonunda damarlara mikropların yerleşmesini engelliyor. Yağ oranı yok şeker oranı düşük. Biraz emek işçilik olduğu için biraz daha pahalı. Zaman içinde ürün arttıkça fiyat düşer ama ben organik yaptığım için ürünü az alıyorum. Bu sene 2 ton civarında ürün bekliyorum. Organik sertifikam da var. Gübre hiç kullanmıyorum. Doğal yetiştirip insanlara doğal bir şeyler sunmak istiyorum. İnsanlara faydalı bir şey yetiştirmek istedim."

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KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU

Tomris Özeler, perakende olarak satışa sunduğunu ve daha çok meyvenin yararlarını bilen İstanbul ve Ankara’dan müşterileri olduğunu söyledi. Mavi yemişin birçok türde olduğunu ve bunu araştırmak için biyolog arkadaşıyla da bilimsel çalışma başlattıklarını ifade eden Tomris Özeler, "Doğal ürünlerin cinslerini araştırıyoruz. Burada birkaç tür var. Çiçek zamanında geldiler. Şimdi meyve zamanında gelecekler. Onlar bu türleri araştıracaklar. Ben bundan da çok mutlu oluyorum. Bilime de katkı veriyoruz. Hedefim mavi yemişin Batı Karadeniz’de de yetişebileceğini kanıtlamak. Bu alternatif. Her yer fındık. Sadece fındıktan başka bir ürün yok. Köylülerde ondan başka bir şey yetiştirmiyor ekmiyorlar. Günden güne müşterimle artıyor. Talep gittikçe artıyor. İnanın emekli ikramiyemin tamamını bu fidanlara verdim. Tamamı gitti. Çıkaramadım hala. Ama çok seviyorum bunları. Masrafımı çıkarabilirsem bu sene çıkaracağım" dedi.

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KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
zonguldak Emekli mavi yemiş

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