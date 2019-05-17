FİNANS

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

KOBİ HABERLERİ  | 17.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ordu’da üretilen kültür balıkları Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Perşembe ilçesinde 25 yıl önce deneme amaçlı kurulan kafeslerde, yıllık yaklaşık 3 bin ton kültür balık üretiliyor.

Üreticiler bu yıl, üretimin tüketimden fazla olduğundan dolayı maliyetinden düşük rakamlara balık sattıklarını belirttiler

Balıkların kilosu 30-40 TL arasında satılıyor

Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (havuz) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar yükselebiliyor. Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

'RUSYA VE JAPONYA'YA SOMON BALIĞI'

'RUSYA VE JAPONYA'YA SOMON BALIĞI'
Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 25 yıldır kafes balıkçılığı yapan Ali Sezer, levrek balığının İngiltere, Amerika, Hollanda ve Yunanistan ülkelerinde de üretildiğini hatırlattı. Ordu’da ürettikleri levreğin, diğer ülkelere göre daha ucuz sattıklarını ifade eden Sezer, “Somon balığı Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Somon balığı Norveç'te de üretiliyor ve duyduğuma göre bir milyon tonun üzerinde üretimi var. Asya ülkeleri bu balığı oldukça fazla talep ediyor, biz de Karadeniz’de bu balığı yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalitesi güzel olduğundan balığımızı da beğendiler, 2 yıldır buralara balık ihracatı yapıyoruz” dedi.

'KULLANILAN YEMLER KİMYSAL MADDE İÇERMİYOR'

'KULLANILAN YEMLER KİMYSAL MADDE İÇERMİYOR'
Kültür balıklarının yediği yemlerin herhangi bir kimyasal madde içermediğini ifade eden Sezer, “Biz, denizde büyüttüğümüz balıklara verdiğimiz yem, balık unundan yapılıyor. Yaklaşık yüzde 50’si balık unu ve yağından yapılıyor, geri kalanı ise buğday, soya unu şeklinde yem hazırlanıp balığa veriliyor. Hiçbir kimyasal katkısı da yok” şeklinde konuştu.

MALİYETİN ALTINDA SATIŞ YAPTIK

MALİYETİN ALTINDA SATIŞ YAPTIK
Bu yıl, üretimin tüketimden daha fazla yapıldığı için zorluklar çektiklerini ve rekabete girdiklerini anlatan kafes balıkçısı Ali Sezer, “Hatta Avrupa ile rekabet yapmak zorunda kaldık ve fiyatları düşürdük.
Maliyetimiz 22 lira civarında iken, 16-17 liraya levrek balığı sattık. Genelde ürettiğimiz balığın hepsi tüketiliyor, maliyetinin altına vermesek yine tüketilecek. Yaşadığımız bu sıkıntı bizlerden yani üreticilerden kaynaklandı. Kendi kendimize yaptık, bir araya gelip bu konuya bir çare bulamadık” ifadelerini kullandı. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu kültür balığı ihraç

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolarda hareketlilik sürüyor

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı

Yumurtası 10 kendisi 1000 TL

Yılda 220 ton üretip, kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kendi imkanlarıyla yaptıkları makinelerde cam kaşık üretip dünyaya satıyorlar

Kendi imkanlarıyla yaptıkları makinelerde cam kaşık üretip dünyaya satıyorlar

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Tavuklara Mozart dinleterek yumurta verimini artırdı

Tavuklara Mozart dinletiiyor!

Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.