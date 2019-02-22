Orkide üretimiyle yıllık 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

40 bin metrekarelik tesiste üretim yapan Turhan Tuğtekin, girişimleriyle yıllık 15 milyon euroluk ithalatın önüne geçtiklerini söyledi.

Yalova'da kuruldu! Türkiye'de tek oldu

Baba mesleği çiçekçilik olan Turhan Tuğtekin, Türkiye'nin tek orkide üretim merkezini Yalova'da kurdu. Yılda yaklaşık 2 milyon 500 binlik üretim sonucu Türkiye'nin her yıl Hollanda'dan 30 milyon euro bedelle yaptığı sipariş, yarı yarıya düştü. Yalova'da üretilip, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılan orkidelerle ülke ihtiyacının yüzde 50'si karşılanıyor. Tamamı bilgisayar kontrollü tesiste, bir orkidenin laboratuvar ortamında satışa hazır hale getirilmesi, yaklaşık 3 yıllık zaman alıyor. Tesiste üretime başlanılmasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü, yerli üretimle sağlanmaya başlandı.

TÜRKİYE PAZARININ YÜZDE 50'SİNİ KARŞILIYOR Tesis kurulduktan 5 yıl sonra satış hacmini artırarak, Türkiye'deki orkide satışının yüzde 50'sine sahip olduklarını belirten Turhan Tuğtekin, "Yaklaşık 5 yıldır 'phalaenopsis' denilen bir tür orkide üretiyoruz. Türkiye'de daha önceden üretimi yoktu. Tamamen ithalata bağlı bir üründü. Şu an 40 bin metrekare olan tesisimizde yaklaşık 2,5 milyon adet orkide üretiyoruz. Bu da Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sine tekabül ediyor" dedi.

Girişiminin, ülke için büyük kazanç olduğunu kaydeden Tuğtekin, "Türkiye'de üretilmeyen bir üründü. Biz de 'Neden olmasın?' mantığıyla yola çıktık. Bu üretimle Türkiye'deki ithalatın neredeyse yüzde 50'sinin önünü kesmiş olduk. Bu, ülkemiz için büyük bir döviz kazancı oldu. 5 milyon orkide ithalatında günümüzde 25- 30 milyon euro gibi bir rakam Hollanda'ya gidiyordu. Bu da bunun yarısının önünü kesti" diye konuştu.

3 YILDA BÜYÜYOR Ar-Ge çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Tuğtekin, "Tesisimiz tamamen bilgisayar kontrollü. Bir çiçeğin laboratuvar ortamında başlayarak, seraya gelmesi, yaklaşık 3 yıllık süreçten geçiyor. Değişik sıcaklık ve ışık ortamlarında bekletiliyor. Şu andaki ürünlerimiz tamamen yerli. Kendi doku kültürü laboratuvarımızda ürettiğimiz fidelerden oluşuyor. En güzel çeşitleri seçerek üretim yapıyoruz. Birkaç yıl sonra kokulu çeşitlerimiz de çıkacak. Yaklaşık 150- 200 renk ve tür üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Türk halkını en güzel orkidelerle buluşturacağız" dedi.