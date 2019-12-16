FİNANS

Siirt Zivzik narı hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü

KOBİ HABERLERİ  | 16.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, sulu ve iri taneleriyle dış piyasada yoğun talep gören Zivzik narının rekoltesinin yüksek ve talebin de yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, bozulmadan 7 ay saklanabilen, sulu ve iri taneleri ile yurt dışından da talep gören Zivzik narına yoğun talep üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, sulu ve iri taneleriyle dış piyasada yoğun talep gören Zivzik narının rekoltesinin yüksek ve talebin de yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, bozulmadan 7 ay saklanabilen, sulu ve iri taneleri ile yurt dışından da talep gören Zivzik narına yoğun talep üreticilerin yüzünü güldürüyor. Kilogram fiyatı 2 ila 3 lira arasında değişen Zivzik narı ile ilgili açıklamalarda bulunan Siirt Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdülaziz Kaysı, her yıl kış aylarında kasalar halinde bahçelerden toplanan Zivzik narının hem iç piyasada hem de dış piyasada rağbet gördüğünü söyledi. Şirvan ilçesinin Zivzik köyünde yetiştirilen narın bölgede üretilen en kaliteli nar olduğunu belirten Kaysı, “Bu sene narın rekoltesi çok yüksekti, bereketli bir hasılat vardı, üreticilerin yüzü güldü. 250 ile 300 bin tona kadar Pervari, Zivzik, Şirvan tarafından çıkan narlar dışarıya gönderildi. Siirt sebze haline getirilen narlar var, üreticiler bu yıl satıştan çok memnun” dedi.

“İstanbul, Bursa, Mersin gibi büyük şehirler rağbet gösteriyor”

Birçok ilden talep olduğunu belirten nar satıcısı Bedri Şanlı ise, ince kabuğu ve aromalı tadı nedeni ile vatandaşların Zivzik narına rağbet gösterdiğini söyledi. Şanlı, “Zivzik narı Pervari’de yetişiyor. Bu sene rekoltesi çok yüksekti, satışlardan memnunuz. İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Van, Batman, Şırnak Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz bu narları. Bu nar organik olduğu için vatandaşlar her yerden istiyor. Onlara hizmet ediyoruz bu amaçla, bu narların faydaları saymakla bitmiyor” diye konuştu.

“Ürünün bolluğu üreticiyi, ucuz olması tüketiciyi memnun etti”

Yılda 50 ile 60 ton narı Siirt ve çevre illere sattıklarını kaydeden komisyoncu Yahya Cellek, ürünün bol olmasının üreticiyi, fiyatının uygun olması ise tüketiciyi memnun ettiğini söyledi. Cellek, “7-8 senedir nar işiyle uğraşıyorum. Maşallah bu sene üretim çok iyiydi. Üretici, satıcı herkes çok memnun. Bizde çok memnunuz” şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Godiva’dan yeni yıla özel lezzetlerGodiva’dan yeni yıla özel lezzetler
Hamsi kayıplardaHamsi kayıplarda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt Zivzik narı

En Çok Okunan Haberler

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altın alacaklara önemli uyarı!

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu

Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

kurutup 1 lira yerine 23 liradan satıyor

kurutup 1 lira yerine 23 liradan satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Atık malzemelerden tescilli oyuncak ürettiler

Atık malzemelerden tescilli oyuncak ürettiler

100 bin liralık tesbihlere yoğun ilgi

100 bin liralık tesbihlere yoğun ilgi

Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu

Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu

Naylon bir çadırda başladı, kebap kralı oldu! Binlerce kişiye istihdam sağlıyor

Binlerce kişiye ekmek kapısı oldu

İnternetten ek iş araştırdı "kaz"a yatırım yaptı! 100 bin TL kazanmayı hadefliyor

Şimdi sezonda 100 bin TL kazanıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.