FİNANS

Solucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 09.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Germencik ilçesinde, 150 bin Kaliforniya solucanı alarak gübre üretimine başlayan Ali Zingal (39), 1,5 yılda bu sayıyı 1 milyona çıkardı.

Solucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyor

Günde 1 saat çalışan Zingal, ürettiği gübrelere talep çok olunca yetişmekte zorlandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya solucanı gübre

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