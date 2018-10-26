Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

28 yaşındaki Emre Yücel, 2 yıl boyunca bir bankada çalıştı. Genç girişimci Yücel, yıllardır tost üzerine bir işletme açmak istiyordu. Çocukluğundan beri aklında tostçuluk yapmak olan genç girişimci, bankadaki işinden ayrılarak yaklaşık bir buçuk yıl önce bir tost işletmesi açtı. İşletmesini ilk açtığı zamanlarda günde 15 tost satabilen Yücel, şimdilerde ise ortalama 80-100 arası tost satışı yapıyor.

Çocukluk hayali patron yaptı

1 / 6 Bankadaki işini bırakarak hayalinin peşinden giden Yücel, bu davranışı ile de genç girişimcilere örnek oluyor. Konuyla ilgili önüne çıkan ilk fırsatı değerlendirdiğini söyleyen Yücel, "Aslında yıllardır aklımda olan bir şeydi. En son bulunduğum bankada çalışırken kendi işimi yapma isteği hat safhalarda oluşmaya başladı.

2 / 6 Öyle bir niyet sonucunda da bulduğum ilk fırsatı değerlendirerek 1, 1 buçuk yıl önce bu dükkânı açtım. İlk aşamada birçok kişinin ‘Neden tost?’ sorusuyla karşılaştım. Birçok alternatif var belki etrafta. Ama tost fikri zaten bizlerle birlikte klasikleşmiş bir ürün olduğu için satışında zorlanmayacağımız, pratik olan, yapılması kolay olan, doyurucu olan ve çok fazla seçeneğin sunulabileceği bir ürünü gerçekleştirdik. Çocukluktan beri kendi işimi kurmaya dair sevda zaten vardı. Bu da tost üzerineydi. Bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Gördüğümüz ilgi de gayet güzel" dedi.

3 / 6 "Kendi işinin olması herkesin düşüncesinin yanlış çıktığının kanıtı oldu" Seçtiği sektörde çoğu kişinin düşündüğünden başarılı olduğunu belirten Yücel, "İlk başta takım elbise ile görev yaparken sucuk, kaşar kokularıyla birlikte ürün sunmak, böyle bir sektöre girmek hem gülümsetti, hem de gereksiz gibi bulundu. Orası daha rahat bir iş yeriymiş gibi biliniyor sonuçta. Tabi ki kolaylıkları, zorlukları var, ama kendi işinin olması, bu şekilde talebin de olduğu bir sektöre girilmiş olması herkesin düşüncesinin yanlış çıktığının kanıtı oldu" diye konuştu.

4 / 6 "Bir işi hakkıyla yaparsan kesinlikle başarıya ulaşmak mümkün" Farklı sektörlerde iş hayali kurmak isteyen girişimcilere korkmamaları gerektiğini aktaran Emre Yücel, "Yakınlarından destek alamamaları çok mümkün. Genelde hep yakınları, "Olmaz, etmez, bu iş tutmaz" tarzında olumsuz düşünceler aşılayacaklardır. Buna eminim ki benim başıma hala gelmekte. Bu durumla karşılaşmak zaten net bir şey. Hiç kimse kolay bir işte başlayıp, mücadelesini kolay bir şekilde ilerletemiyor. Kesinlikle bu ön yargıları yıkmak için, onlara haksız çıktıklarını düşündürtmek için bunları hayata geçirip uygulamaları gerekir. Korkulacak, zor bir durum zaten yok. Sırasıyla, hakkıyla yaparsan bir işi, kesinlikle başarıya ulaşmak mümkün" ifadelerini kullandı.

5 / 6 Son olarak 30 çeşit tost yaptığını ve geleceğe dair yapmak istediklerini anlatan genç girişimci Emre Yücel şunları söyledi; "Alışılagelmiş tost ve tostçulardan farklı olarak çeşitlerimizi biraz daha artırdık. 30’un üzerinde tost seçeneği ve bunun yanında sandviç çeşitleri de sunuyoruz" KAYNAK: İHA