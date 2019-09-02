FİNANS

Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı

KOBİ HABERLERİ  | 02.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Adana'da Kasaplar Çarşısı esnafı, sakatat talebini karşılamakta güçlük çekiyor.

Temmuz ayında 35 TL’den satılan kemikli etin fiyatı 42 TL'ye kadar yükseldi. Artan et fiyatlarından dolayı ise dar gelirli vatandaşlar sakatata yönelmeye başladı.

Sakatat fiyatları da kesimlerin azalmasıyla geçen aya göre 2 ile 3 TL arasında zamlandı. Kellenin 25, kuzu yüreğin 20, mumbar ve işkembenin 30, ayağın 2, kuzu kulağının 4 ve dana memesinin 3 liradan satıldığı Adana'daki Kasaplar Çarşısı’nda esnaf satışlardan memnun.

Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kemiksiz et fiyatlarının 45 TL ile 55 TL arasında değiştiğini belirterek, “Kemikli olanları ise 40 TL ile 42 TL arasında satıyoruz. Pahalı biraz şu an. İşkembeler 5 TL’den, mumbar 13 TL’den, ciğer 40 TL’den, ayaklar 2 TL’den satılıyor. Ayrıca dana memesi ve koyun kulağı var. Meme şu an 3 TL’den, kulak da 4 TL’ye gidiyor. Halkın cebinde para olmamasından dolayı et yiyemiyorlar sakatata yöneliyorlar. Sakatatlar şu an iyi gidiyor. Hem taze, hem sağlıklı” diye konuştu.

Esnaf Tufan Dönen ise, Adana’da gece yemek sektörünün arttığı için talebin çok olduğunu belirterek, “Sakatat fiyatları yine uçtu. Ciğerin kilogramı 50 lira. Koyun yüreği 20 lira. Kelle 25 lira. Mumbar ve işkembe takım olarak 30 lira. Zam geldi şu an. Bu zam niye geldi çünkü koyun yok. Koyun canlı ithalat edildiği için Türkiye’ye koyun yetmiyor ve esnaf sıkıntı çekiyor koyun bulmakta. Etin kilogramı kemikli 42 lira oldu. Geçen ay 35 liraydı. 1 ay sonra artık ele geçmez. Talep çok. Eskiden paçacı ve ciğerci yoktu. Artık kebapçılar ciğere yönelince, paçacılar şırdan ve mumbara yönelince kokoreççiler de arttı. Talep çok, yetmiyor. Lüks oldu artık. 1990 ve 1995’li yıllarda kimse yüzüne bakmıyordu. Şu an ama talepler karşılanmıyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Altınla yarışıyor! Verimi düştü fiyatı uçtuAltınla yarışıyor! Verimi düştü fiyatı uçtu
4 kıtaya ihraç ediyor4 kıtaya ihraç ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakatat kırmızı et talep

En Çok Okunan Haberler

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kendisi de yağı da çok kıymetli!

Kendisi de yağı da çok kıymetli!

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar alıcı buluyor

Atın yılını yaşıyor! Kilosu 40 lira

Verimi düşen çam fıstığı altınla yarışıyor

Altınla yarışıyor! Verimi düştü fiyatı uçtu

Yerli tohumdan yetiştirilen kabak çekirdeğini 4 kıtaya ihraç ediyor

4 kıtaya ihraç ediyor

Alanya’dan Bulgaristan’a ilk kez avokado ihracatı

Alanya’dan Bulgaristan’a ilk kez avokado ihracatı

Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört bir yanına satıyorlar

Yurdun dört bir yanına satıyor

Belediyenin ürettiği Osmaneli salçasına Almanya'dan talep

Belediye üretti, yurt dışından talep yağdı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.